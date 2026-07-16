Vieilles Charrues : l’IA favorise une vague de faux billets, le festival met en garde

À l’approche de l’ouverture des Vieilles Charrues, les organisateurs appellent les festivaliers à redoubler de vigilance face à une recrudescence des faux billets circulant sur Internet. Selon le festival, les progrès de l’intelligence artificielle permettent désormais de produire des contrefaçons extrêmement convaincantes, au point de les rendre quasiment indiscernables des véritables titres d’accès. Une situation qui pousse l’événement breton à renforcer ses recommandations et à remettre des places en vente via son circuit officiel.

Des contrefaçons de plus en plus difficiles à repérer

La 34e édition des Vieilles Charrues, organisée du 16 au 19 juillet à Carhaix, affiche presque complet, avec seulement quelques disponibilités avant le lancement du festival. Cette forte demande alimente un marché parallèle où circulent de nombreuses offres frauduleuses sur les réseaux sociaux et les sites de petites annonces.

Dans un communiqué, les organisateurs alertent sur des faux billets générés grâce à l’intelligence artificielle, qu’ils décrivent comme « visuellement impossibles à distinguer des vrais ». Claire Malard, directrice de la communication du festival, a également souligné auprès de 20 Minutes que ces contrefaçons rendent les arnaques particulièrement difficiles à détecter. Les équipes rappellent qu’un billet falsifié entraînera automatiquement un refus d’accès aux concerts.

Une billetterie officielle privilégiée pour éviter les arnaques

Pour limiter les risques, le festival invite les spectateurs à n’utiliser que sa billetterie officielle ou sa plateforme de revente agréée, qui garantit des transactions au tarif réglementaire et l’authenticité des billets. Un message d’avertissement figure d’ailleurs sur le site des Vieilles Charrues afin de décourager tout achat via des circuits non autorisés.

Dans le même temps, afin de freiner le marché noir, de nouveaux billets ont été remis en vente le 15 juillet pour chacune des quatre journées. Cette initiative offre une dernière chance aux retardataires de rejoindre les quelque 280 000 festivaliers attendus pour cette édition, marquée notamment par les concerts de Katy Perry, Aya Nakamura, Gims, Orelsan, Nick Cave, Vanessa Paradis ou encore Interpol.