Coralie Fischer dévoile un premier EP prometteur avec C’est pas moi le problème

En moins de trois ans, Coralie Fischer a construit son projet artistique sans brûler les étapes. Après plusieurs singles publiés entre 2023 et 2025, la chanteuse dévoile, le 26 juin 2026, C’est pas moi le problème, son premier EP. Porté par le succès de Deuxième option et bientôt défendu sur la scène de La Boule Noire, ce premier format long confirme l’émergence d’une nouvelle voix de la pop française indépendante.

Loin des lancements précipités, Coralie Fischer a choisi de bâtir son univers morceau après morceau. Son premier single, Maman dis-moi pourquoi, paraît le 1er décembre 2023 chez Les Productions du Balcon. Cette chanson pose les bases d’une écriture tournée vers les émotions, la famille et les questionnements personnels. Quelques mois plus tard, Deuxième option, sorti le 20 septembre 2024, lui permet de toucher un public plus large grâce à une pop sensible portée par une mélodie immédiatement identifiable.

L’année 2025 marque une nouvelle étape dans cette progression avec deux nouveaux singles : Trop beau pour être vrai, publié le 14 mars, puis Partout dans ma maison, dévoilé le 20 juin. Ces sorties confirment la cohérence d’un univers où Coralie Fischer explore le rapport à soi, aux autres et aux sentiments avec une écriture directe, loin des effets de mode.

Un premier EP qui rassemble son identité musicale

Le 26 juin 2026, Coralie Fischer franchit un cap avec C’est pas moi le problème, son premier EP. Composé de cinq titres pour une durée de plus de 13 minutes, il réunit ses morceaux les plus marquants tout en proposant une nouvelle lecture de son répertoire. On y retrouve Maman dis-moi pourquoi, Trop beau pour être vrai, Partout dans ma maison, Deuxième option, ainsi qu’une Bedroom Version de ce dernier titre.

Ce projet met en avant une esthétique pop aux influences indie et folk, où les arrangements restent volontairement épurés afin de laisser toute la place aux textes. Elle revendique une musique réconfortante, capable d’accompagner aussi bien les moments de doute que les instants plus lumineux. Ses chansons parlent d’amour, d’identité, de confiance en soi ou encore des fragilités qui traversent sa génération.

« Deuxième option », le titre qui révèle Coralie Fischer

Parmi les chansons de l’EP, Deuxième option s’impose comme le véritable moteur de sa notoriété. Le morceau approche désormais les 600 000 écoutes sur les plateformes de streaming, loin devant les autres titres de son catalogue. À lui seul, il illustre la capacité de la chanteuse à associer refrains accrocheurs et écriture sincère.

L’ensemble de son oeuvre dépasse aujourd’hui le million d’écoutes sur Spotify, une performance notable pour une artiste indépendante. Ce succès progressif témoigne d’un développement construit principalement grâce au bouche-à-oreille et aux plateformes de streaming, sans exposition médiatique massive.

La scène, nouvelle étape de son parcours

Après avoir installé son univers en studio, Coralie Fischer s’apprête désormais à rencontrer son public. Son premier concert est annoncé pour le 14 décembre 2026 à La Boule Noire, à Paris. Cette salle, devenue un passage presque incontournable pour les artistes émergents de la scène française, accueillera une chanteuse qui arrive avec un répertoire déjà identifié par son public.

En trois ans, la jeune artiste est passée d’un premier single confidentiel à un EP cohérent et à une première date parisienne. Une progression régulière qui reflète sa manière de concevoir la musique : prendre le temps de construire un univers plutôt que de suivre les tendances. Avec C’est pas moi le problème, elle signe un premier projet abouti et s’impose comme l’une des nouvelles artistes indépendantes à suivre sur la scène pop française.