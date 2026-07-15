BTS de retour en France : près de 160 000 fans attendus au Stade de France après sept ans d’absence

Le phénomène mondial BTS s’apprête à retrouver son public français. Les 17 et 18 juillet, les sept membres du groupe sud-coréen (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook) se produiront au Stade de France pour deux concerts exceptionnels. Il s’agira de leurs premières représentations en France depuis sept ans. Les deux soirées afficheront complet, avec près de 160 000 spectateurs attendus, confirmant l’immense popularité du groupe dans l’Hexagone.

Cette tournée marque également les retrouvailles du groupe au complet après la fin des obligations militaires de ses membres en Corée du Sud. Pour les ARMY, nom de leur communauté de fans, ces concerts constituent l’un des événements musicaux majeurs de l’année.

Une relation renforcée avec le public français

Même durant cette longue absence sur scène, BTS n’a jamais totalement disparu du paysage français. Plusieurs membres du groupe ont effectué des séjours à Paris ces dernières années pour participer à des défilés de mode, des campagnes publicitaires ou des événements organisés par de grandes maisons de luxe françaises.

Ces apparitions régulières ont contribué à entretenir le lien avec les fans français. Paris est devenue une destination privilégiée pour plusieurs membres, notamment dans l’univers de la mode, renforçant encore davantage l’attachement des ARMY à leur groupe.

Un événement majeur pour les fans et l’économie locale

L’affluence attendue autour du Stade de France dépasse largement le cadre des deux concerts. Des milliers de fans venus de toute la France, mais aussi de nombreux pays européens, sont attendus à Saint-Denis. Les hôtels, restaurants, commerces et transports devraient bénéficier de cette forte fréquentation.

Comme lors des précédentes tournées mondiales du groupe, de nombreuses animations sont également organisées par les communautés de fans avant les concerts, faisant de ce retour de BTS un véritable rendez-vous culturel autant qu’un événement musical. Après sept années d’attente, les ARMY françaises s’apprêtent ainsi à vivre deux soirées qui s’annoncent historiques.