Un cinéma sous les étoiles s’installe sur le toit du Moulin Rouge

Du 15 juillet au 2 septembre 2026, le Bar à Bulles transforme sa terrasse perchée au-dessus de Pigalle en salle de cinéma à ciel ouvert. Pour sa nouvelle édition de « Cinéma sur le Toit », le festival propose huit projections gratuites autour du thème « Trajectoires », invitant le public à découvrir des récits de vies bouleversées, de voyages inattendus et de rencontres qui changent un destin.

Huit films pour explorer les chemins de l’existence

Chaque mercredi soir de l’été, les spectateurs pourront prendre place sur le rooftop du Bar à Bulles, situé au-dessus de La Machine du Moulin Rouge, pour une expérience mêlant cinéma et panorama parisien. Installés en plein air, face aux lumières de la capitale et au célèbre cabaret de Pigalle, les participants pourront redécouvrir des œuvres qui interrogent les mouvements de la vie et les tournants qui façonnent les trajectoires personnelles.

La programmation 2026 s’articule autour de personnages en déplacement, qu’il s’agisse de voyages physiques, de transformations intérieures ou de rencontres imprévues. Le cycle débutera le 15 juillet avec « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès Varda, suivi de « La Tortue Rouge » de Michael Dudok de Wit le 22 juillet. Le public pourra ensuite découvrir « Saving Face » d’Alice Wu, « Compartiment n°6 » de Juho Kuosmanen, « Une seconde mère » d’Anna Muylaert, « Capharnaüm » de Nadine Labaki, « Night on Earth » de Jim Jarmusch et enfin « E.T. » de Steven Spielberg pour clôturer l’événement le 2 septembre.

À travers ces huit films, le festival propose un voyage entre grands classiques, cinéma d’auteur et œuvres contemporaines, avec un fil conducteur commun : ces moments où une existence prend une nouvelle direction.

Une terrasse parisienne transformée en salle de projection

Au-delà de la programmation, l’originalité de « Cinéma sur le Toit » repose sur son cadre. Le Bar à Bulles, installé au-dessus de La Machine du Moulin Rouge dans le 18e arrondissement, offre un décor inhabituel pour une séance de cinéma estivale. La terrasse permet de profiter d’une projection en plein air tout en restant au cœur de l’un des quartiers les plus emblématiques de Paris.

Les séances sont accessibles gratuitement, sur réservation, dans la limite des places disponibles. Les billets sont mis en ligne chaque jeudi précédant la projection à partir de midi via la billetterie de La Machine du Moulin Rouge. Une liste d’attente est également prévue sur place pour les personnes souhaitant tenter leur chance le soir même.

Avec son mélange de cinéma, de vue sur la ville et d’ambiance estivale, « Cinéma sur le Toit » propose une manière différente de découvrir ou redécouvrir des films, loin des salles traditionnelles et sous le ciel parisien.