La FAA franchit une étape vers l’autorisation des taxis volants électriques

Le régulateur américain de l’aviation a annoncé mardi une avancée significative dans le processus d’homologation des eVTOL, après un vol de transport médical réalisé entre la Virginie et le Maryland à bord d’un appareil électrique.

Le régulateur américain de l’aviation a annoncé mardi une avancée significative dans le processus d’homologation des eVTOL, après un vol de transport médical réalisé entre la Virginie et le Maryland à bord d’un appareil électrique.

Un organe animal transporté à bord d’un taxi volant électrique : voilà ce qui constitue, aux yeux de la Federal Aviation Administration (FAA), une percée dans la course à l’autorisation des véhicules à décollage et atterrissage vertical (eVTOL). L’annonce a été faite le 14 juillet, dans un communiqué qualifiant l’opération d’« étape majeure ».

L’essai a mobilisé deux appareils ALIA, fabriqués par la société BETA Technologies. Un caisson médical isotherme a d’abord décollé de l’aéroport de Virginia Tech Montgomery Executive pour atterrir à l’aéroport Charlottesville Albemarle, en Virginie. Il a ensuite été transféré dans un second ALIA, qui a rallié l’aéroport municipal de Frederick, dans le Maryland, avant une dernière étape vers l’aéroport de Martin State. Les deux aéroports de départ et d’arrivée finale sont distants d’environ 200 kilomètres, soit une trentaine de minutes de vol.

L’objectif était d’évaluer la faisabilité et la sécurité de ce mode de transport pour acheminer en urgence des organes destinés à des greffes. « Des transports urbains ou ruraux aux missions médicales pouvant sauver des vies ou de recherches et secours, ces engins représentent un potentiel quasiment illimité », a déclaré Bryan Bedford, administrateur de la FAA.

Ce test s’inscrit dans le cadre d’un programme pilote baptisé eIPP, lancé par l’administration Trump. En mars 2026, huit projets avaient été retenus dans vingt-six États américains. La FAA précise que l’initiative vise à « lancer en toute sécurité des appareils de mobilité aérienne avancée dans le ciel des États-Unis ».

Aucun eVTOL n’a pour l’heure obtenu de certification de la FAA. Les projets de taxis aériens se multiplient pourtant à travers le monde, avec une attention particulière pour des métropoles comme Los Angeles ou Las Vegas, régulièrement paralysées par les embouteillages, ainsi que pour des liaisons entre aéroports et centres-villes.