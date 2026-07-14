La sœur de Lindsey Graham nommée sénatrice intérimaire de Caroline du Sud

Darline Graham Nordone, sœur cadette du sénateur républicain décédé samedi d’une dissection aortique, a été désignée lundi par le gouverneur de Caroline du Sud pour occuper son siège jusqu’en janvier 2027.

Darline Graham Nordone, sœur cadette du sénateur républicain décédé samedi d’une dissection aortique, a été désignée lundi par le gouverneur de Caroline du Sud pour occuper son siège jusqu’en janvier 2027.

Le gouverneur Henry McMaster a officiellement nommé Darline Graham Nordone pour succéder à son frère, le sénateur Lindsey Graham, mort à 71 ans d’une rupture aortique liée à une maladie cardiovasculaire. La désignation est intervenue lundi, deux jours après le décès du parlementaire républicain, survenu samedi.

McMaster a présenté Nordone comme la « petite sœur chérie » de Graham, venue « terminer son travail à sa place ». « Lindsey a toujours été là pour moi, et maintenant je serai là pour lui », a déclaré la nouvelle sénatrice lors de l’annonce. Elle a ajouté croire que « c’est ce que Lindsey aurait voulu ».

Le président Donald Trump avait lui-même appelé à sa nomination en guise d’hommage au sénateur, qui ne s’était jamais marié et n’avait pas d’enfants. Graham et sa sœur avaient perdu leurs deux parents à quinze mois d’intervalle alors qu’il avait 22 ans et elle 13. Il l’avait ensuite légalement adoptée, notamment pour qu’elle puisse bénéficier de ses droits militaires en cas de décès.

Nordone, mère de deux enfants, travaille aujourd’hui à aider des personnes handicapées à trouver un emploi. Elle n’a jamais exercé de mandat public. En 2015, elle avait confié au New York Times que son frère était pour elle « à la fois un frère, un père et une mère ». Graham avait même évoqué, s’il avait été élu président, l’idée qu’elle aurait pu tenir le rôle de première dame.

La tradition de voir des proches remplacer des élus décédés est ancienne aux États-Unis : selon les données de la Chambre des représentants, 45 veuves ont directement succédé à leur mari au Congrès depuis les origines, dont huit au Sénat.

Nordone occupera le siège jusqu’à la fin du mandat de Graham, en janvier 2027. Ni elle ni le gouverneur n’ont précisé si elle briguerait ensuite le mandat complet de six ans. Plusieurs candidats républicains ont déjà annoncé leur intention de se présenter à l’élection pour ce siège.

Élu au Sénat en 2002, Graham était l’une des voix les plus influentes de Washington sur les questions de politique étrangère. Il revenait d’un déplacement à Kiev, où il avait rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky le vendredi précédant sa mort, et avait parlé à Trump la veille de son décès. Avant sa disparition, les républicains détenaient une majorité de 53 sièges contre 47 au Sénat.