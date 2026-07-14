Un lanceur d’alerte britannique révèle les liens d’affaires de Lutnick avec Epstein

Simon Andriesz, ancien directeur général d’une firme de Wall Street, affirme avoir retrouvé dans les fichiers Epstein des échanges directs entre le financier pédophile et Howard Lutnick, actuel secrétaire américain au Commerce, autour d’un investissement commun non déclaré.

C’est depuis un village côtier de Cornouailles que Simon Andriesz, 57 ans, a épluché 3,5 millions de pages de documents déclassifiés. Ancien directeur général chez BGC Partners, filiale du groupe Cantor Fitzgerald dirigé par Howard Lutnick, il a fouillé les fichiers Epstein publiés par le gouvernement américain au cours de la dernière année, et y a trouvé son propre nom.

Les documents en question correspondaient aux déclarations qu’il avait faites au FBI entre 2020 et 2021, après le suicide en prison de Jeffrey Epstein. Andriesz avait alors évoqué ce qu’il décrivait comme des liens d’affaires non déclarés entre Lutnick et le financier condamné pour des infractions liées à la prostitution, dont une impliquant une mineure.

Sa méthode de recherche s’est révélée décisive. Là où d’autres chercheurs tapaient « Lutnick » dans les bases de données, Andriesz savait que les cadres de Cantor Fitzgerald utilisaient leurs initiales dans leurs courriels internes. En cherchant « HWL », pour Howard William Lutnick, il a mis la main sur une correspondance de 2018 entre Lutnick et Epstein au sujet d’une société de publicité numérique baptisée Adfin, dans laquelle les deux hommes avaient investi.

Dans cet échange, Epstein demandait directement au compte HWL : « Que pensez-vous des perspectives d’Adfin ? » Lutnick répondait : « Ils génèrent enfin des revenus. C’est leur année. Dans les douze prochains mois, ils doivent devenir économiquement autonomes. »

Andriesz a transmis ces éléments aux membres de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, le principal organe d’enquête du Congrès américain. Lutnick a accepté de comparaître devant cette commission lors d’une audition à huis clos en mai. Il a déclaré aux élus n’avoir appris que cette année qu’Epstein était co-investisseur dans Adfin, affirmant ne l’avoir rencontré qu’une seule fois, vingt ans plus tôt, alors qu’ils étaient voisins à Manhattan. Les 21 démocrates de la commission ont signé une lettre réclamant sa démission, l’accusant de mensonge.

Le département du Commerce américain a rejeté les accusations, les qualifiant de « distraction partisane désespérée » et affirmant qu’il n’existe « aucune preuve d’irrégularité ni de motif légitime d’inquiétude ». La Maison-Blanche a pour sa part qualifié les révélations de « tentative pathétique et désespérée de diffamer le secrétaire Lutnick ».

La présence de Lutnick sur l’île caribéenne d’Epstein, Little St James, en décembre 2012, avait déjà contredit sa version d’une rencontre unique. Une photo extraite des fichiers le montre aux côtés du financier, quatre ans après que ce dernier avait purgé une peine de prison en Floride.

Andriesz a également mis au jour, dans les mêmes fichiers, un projet datant de 2013 dans lequel Cantor Fitzgerald envisageait de prêter un million de livres sterling à une société contrôlée par le prince Andrew, en échange d’une exclusivité : l’ancien envoyé commercial du Royaume-Uni ne pourrait introduire ses contacts fortunés et ses relations avec des institutions souveraines qu’auprès de Cantor Fitzgerald. « Ce qu’il s’agissait de faire, c’était d’acheter un prince », résume Andriesz. Les discussions entre conseillers des deux parties auraient duré quatre mois, d’août à novembre 2013, sans aboutir. Epstein lui-même avait mis en garde l’aide de camp du prince, David Stern, contre les termes trop contraignants de l’accord. Cantor Fitzgerald n’a pas démenti la tenue de ces négociations, mais précise n’avoir finalement pas fait affaire avec l’ancien prince. Andrew Mountbatten-Windsor n’a pas répondu aux demandes de commentaire.

Andriesz avait commencé à alerter en interne dès 2016, signalant des irrégularités comptables chez BGC Partners. Licencié en 2017, il a vu certaines de ses accusations aboutir à une sanction de 3 millions de dollars infligée à BGC par le régulateur américain des produits dérivés pour « de nombreuses violations en matière de supervision, de déclaration et de tenue de registres ». BGC conteste la crédibilité de ses allégations et affirme que les autorités compétentes ne les ont pas confirmées. L’entreprise soutient qu’il a été congédié après avoir refusé de suivre des conseils médicaux et abandonné son poste.

Malgré une indemnité de 420 000 dollars obtenue auprès du régulateur américain pour son rôle de lanceur d’alerte, Andriesz dit avoir subi des conséquences durables sur sa carrière, sa santé et ses finances. « J’expose les liens financiers de Howard Lutnick avec Jeffrey Epstein, et personne ne semble s’y intéresser », déplore-t-il.