Royaume-Uni : Andy Burnham assuré de succéder à Keir Starmer à la tête du gouvernement

L’ancien maire du Grand Manchester, Andy Burnham, est désormais assuré de devenir le prochain Premier ministre britannique après avoir obtenu le nombre de parrainages nécessaires auprès des députés travaillistes pour prendre la tête du Parti travailliste. Avec le soutien de 349 des 403 députés du Labour, aucun autre candidat ne peut désormais réunir les 81 parrainages requis pour se présenter.

Andy Burnham doit encore recevoir l’approbation de trois organisations affiliées au parti, dont au moins deux syndicats. Cette dernière étape est toutefois considérée comme une formalité avant son investiture officielle, prévue le 17 juillet lors d’un congrès extraordinaire du Parti travailliste.

Une prise de fonctions attendue avant la fin du mois

Élu député le 19 juin à l’occasion d’une élection législative partielle, condition indispensable pour briguer la direction du Labour, Andy Burnham succédera au Premier ministre démissionnaire Keir Starmer. Il devrait être reçu par le roi Charles III avant de s’installer à Downing Street, probablement le 20 juillet.

Déjà candidat à la direction du Parti travailliste en 2010 et en 2015, Andy Burnham a présenté ses premières priorités, avec notamment un vaste programme de décentralisation destiné à stimuler la croissance économique au Royaume-Uni.