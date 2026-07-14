Morbihan : la rave-party prend fin après quatre jours, près de 1 900 verbalisations

La rave-party illégale organisée dans une zone boisée des Forges-de-Lanouée, dans le Morbihan, a pris fin mardi matin après quatre jours de rassemblement. La préfecture a annoncé que la sonorisation avait été coupée et démontée, tandis qu’un départ massif des participants a été constaté durant la nuit. Environ 200 personnes étaient encore présentes sur le site mardi à 9 heures, contre près de 2 000 au plus fort de l’événement.

Les forces de gendarmerie ont poursuivi les contrôles à la sortie du site. Selon la préfecture, les participants quittant les lieux ont été systématiquement contrôlés et verbalisés. Au total, plus de 1 900 verbalisations ont été dressées pour participation à un rassemblement illégal, consommation de stupéfiants ou encore infractions au code de la route. Plus de 4 200 personnes, participants et passants confondus, ont également été contrôlées.

Un rassemblement sous haute surveillance

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, avait demandé des verbalisations systématiques ainsi que la saisie du matériel de sonorisation, tout en excluant une intervention des forces de l’ordre pour mettre fin à la fête. Selon lui, une évacuation aurait pu provoquer des affrontements et accroître le risque d’incendie.

Organisée alors que le Morbihan était placé en vigilance rouge canicule avec un risque très élevé de feux de forêt, cette free party a été vivement critiquée par le préfet Michaël Galy, qui a dénoncé l’irresponsabilité des organisateurs et les dangers auxquels étaient exposés les participants, les secours et l’environnement.