La Norvège reverse les bénéfices de son match contre Israël à Gaza et triple le montant du don

La Fédération norvégienne de football a confirmé avoir reversé les bénéfices de son match de qualification pour la Coupe du monde 2026 face à Israël à une organisation humanitaire intervenant à Gaza. La rencontre, disputée à Oslo le 11 octobre 2025, s’était soldée par une victoire 5-0 de la Norvège. Avant même le coup d’envoi, la fédération avait annoncé que l’intégralité du bénéfice dégagé par cette rencontre serait consacrée à une action humanitaire. Le choix s’est porté sur Médecins Sans Frontières, afin de financer ses opérations d’urgence dans la bande de Gaza et les zones touchées par le conflit.

Un bénéfice de 47.000€, mais un don porté à 135.000€

Une fois les comptes arrêtés, le bénéfice net du match s’est élevé à environ 522.000 couronnes norvégiennes, soit près de 47.000€. La Fédération norvégienne a toutefois décidé d’aller plus loin. Elle a ajouté un million de couronnes supplémentaires provenant de ses propres fonds, portant le don total à 1,5 million de couronnes norvégiennes, soit environ 135.000€.

Une initiative encore amplifiée

L’initiative a également suscité une autre contribution importante. Un grand acteur du secteur privé norvégien, resté anonyme, a décidé d’apporter un financement complémentaire de trois millions de couronnes. Au total, près de 4,5 millions de couronnes norvégiennes, soit un peu plus de 400.000€, ont finalement été réunis pour soutenir les actions humanitaires de Médecins Sans Frontières à Gaza.

Un contexte particulièrement sensible

La tenue de cette rencontre avait fait l’objet d’importantes mesures de sécurité en raison du contexte géopolitique. La capacité du stade d’Ullevaal avait notamment été réduite, entraînant une baisse des recettes de billetterie et des coûts supplémentaires pour l’organisation. Malgré ces dépenses, la Fédération norvégienne a maintenu son engagement de reverser le bénéfice du match et a choisi d’augmenter significativement le montant du don. Sa présidente, Lise Klaveness, avait expliqué que l’instance ne souhaitait pas rester indifférente aux souffrances humanitaires dans la région, tout en rappelant que la Norvège continuait de respecter les compétitions organisées par la FIFA et l’UEFA auxquelles Israël participe.