Accusé d’avoir utilisé l’IA, Jamir Nazir conserve son prestigieux prix littéraire

La polémique n’aura finalement pas remis en cause son sacre. Lauréat du Commonwealth Short Story Prize pour sa nouvelle The Serpent in the Grove (Le Serpent dans le bosquet), l’écrivain trinidadien Jamir Nazir a été blanchi après une enquête menée par la Commonwealth Foundation. Malgré les accusations d’utilisation de l’intelligence artificielle, il conserve sa récompense et les 2 500 livres sterling qui l’accompagnent.

Une enquête pour répondre aux soupçons

Peu après l’annonce de sa victoire, de nombreux internautes, ainsi que certains auteurs et chercheurs, ont affirmé que le texte présentait les caractéristiques d’une écriture générée par IA. Selon The Guardian, certains avaient même soumis la nouvelle à des détecteurs automatisés, tandis que la revue littéraire Granta a mis fin à son partenariat avec les lauréats du concours dans le contexte de cette controverse.

Plutôt que de s’appuyer sur ces logiciels, la Commonwealth Foundation a demandé aux auteurs de fournir des brouillons, des notes de travail, des plans et des documents horodatés afin de retracer leur processus de création. À l’issue de cette vérification, la directrice générale Razmi Farook a assuré que les éléments recueillis confirmaient que l’intelligence artificielle n’avait pas été utilisée pour rédiger les œuvres récompensées.

Un débat plus large sur la création littéraire

Le jury n’a donc pas modifié son palmarès. Sa présidente, Louise Doughty, avait d’ailleurs salué, selon la Commonwealth Foundation, un « récit original, poétique et profondément émouvant ». Jamir Nazir, ancien fonctionnaire aujourd’hui retraité à Trinité-et-Tobago, a expliqué dans un documentaire de la fondation avoir retravaillé son texte à au moins sept reprises et s’inspirer d’auteurs comme V. S. Naipaul ou Derek Walcott.

Interrogée par The Guardian, Razmi Farook estime que cette affaire révèle aussi les limites des outils de détection de l’IA. Elle juge qu’ils peuvent produire des résultats incohérents et conduire à suspecter plus facilement des écrivains dont le style sort des standards habituels. Si Jamir Nazir ne s’est pas exprimé publiquement sur cette polémique, l’enquête de la Commonwealth Foundation a mis un terme aux accusations et confirmé la légitimité de sa victoire.