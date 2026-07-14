Monet au Havre : une exposition remonte aux origines du maître impressionniste

À l’occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet, le Musée d’art moderne André Malraux (MuMa) du Havre consacre une grande exposition aux années qui ont façonné le futur chef de file de l’impressionnisme. Jusqu’au 27 septembre, le parcours revient sur la période allant de son enfance à ses premiers succès, en dévoilant des œuvres rarement présentées, dont son tout premier tableau et ses carnets de jeunesse.

Des premiers croquis à la naissance d’un peintre

Bien avant les Nymphéas ou Impression, soleil levant, le jeune Oscar-Claude Monet fait ses armes au Havre, où sa famille s’installe alors qu’il n’a que cinq ans. L’exposition retrace cette période fondatrice grâce à ses carnets de dessins, montrés au public pour la première fois. On y découvre un adolescent de 15 ans observant avec précision les paysages normands, les bateaux ou les arbres, mais aussi un caricaturiste talentueux qui croque les habitants de la ville avec humour.

La rencontre avec Eugène Boudin marque un tournant décisif. Selon les propos rapportés par le biographe de Monet, Thiébault-Sisson, le peintre reconnaîtra plus tard : « Si je suis devenu peintre, c’est à Eugène Boudin que je le dois. » Initié à la peinture en plein air, Monet réalise en 1858 Vue prise à Rouelles, considéré comme son premier tableau. Exceptionnellement prêtée par un musée japonais, cette toile est exposée aux côtés d’une œuvre peinte au même endroit par Boudin, permettant de mesurer les prémices du style qui fera la renommée de Monet.

Une plongée dans l’univers havrais de Monet

L’exposition rassemble une centaine d’œuvres retraçant les trois décennies passées par Monet en Normandie, où son regard s’est construit au contact de la lumière changeante de l’estuaire et des paysages maritimes. Plusieurs chefs-d’œuvre, dont Les Nymphéas, Le Parlement de Londres ou Les Falaises de Varengeville, rappellent également le lien durable que l’artiste a conservé avec la ville, à laquelle il fit don de plusieurs toiles en 1910.

Le parcours se conclut par un dialogue inédit entre Monet et l’art contemporain grâce aux immenses installations Water Lilies d’Ai Weiwei. Réalisées avec près de 650 000 briques de Lego, ces fresques rendent hommage aux célèbres Nymphéas tout en proposant une relecture contemporaine de l’œuvre du maître impressionniste. Une manière de montrer que, cent ans après sa disparition, l’héritage de Monet continue d’inspirer les artistes du monde entier.