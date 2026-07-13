La Bataille De Gaulle cartonne au box-office et séduit les jeunes spectateurs

Les deux films consacrés à Charles De Gaulle, chacun d’une durée de 2h40, rencontrent un succès notable dans les salles françaises. Le phénomène touche particulièrement la nouvelle génération.

Les deux films consacrés à Charles De Gaulle, chacun d’une durée de 2h40, rencontrent un succès notable dans les salles françaises. Le phénomène touche particulièrement la nouvelle génération.

Deux longs métrages, deux fois deux heures quarante, et un public qui répond présent : « La Bataille De Gaulle » tient bon au box-office. Les films dédiés à la figure du général De Gaulle attirent les spectateurs, y compris parmi les plus jeunes, un engouement que les observateurs cherchent à expliquer.

La question de cet attrait générationnel est au cœur du reportage consacré au phénomène. Comment des œuvres aussi longues, portant sur un personnage historique du XXe siècle, parviennent-elles à mobiliser une audience qui n’a pas connu cette époque ? La durée inhabituellement généreuse des films ne semble pas constituer un frein à leur fréquentation.

Le succès de ces productions s’inscrit dans un contexte où le cinéma historique français cherche à renouer avec de larges audiences, au-delà des cercles habituels des amateurs d’histoire.