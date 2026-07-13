Canicules : les data centers de l’IA accusés d’aggraver la chaleur et la consommation d’eau

Les épisodes de canicule pourraient devenir encore plus difficiles à supporter avec l’essor de l’intelligence artificielle. En plus des effets du réchauffement climatique, plusieurs études mettent en évidence l’impact des centres de données, indispensables au fonctionnement de l’IA, sur leur environnement immédiat. Ces infrastructures dégagent d’importantes quantités de chaleur et consomment des volumes considérables d’eau pour refroidir leurs serveurs.

Une étude menée par l’université d’État de l’Arizona et publiée en mai 2026 dans le Journal of Engineering for Sustainable Buildings and Cities montre que les quartiers situés à proximité de plusieurs data centers de la région de Phoenix enregistrent des températures pouvant atteindre jusqu’à 2,2 °C de plus que les zones voisines. Les chercheurs ont également constaté que cette chaleur supplémentaire pouvait être ressentie jusqu’à 500 mètres autour des installations. Les systèmes de refroidissement rejettent en permanence de l’air chaud, transformant ces centres en véritables sources de chaleur au cœur des zones urbaines.

Une consommation d’eau qui inquiète

Au-delà de la chaleur, la consommation d’eau des data centers suscite également des inquiétudes. Selon la revue scientifique Nature, un centre de données d’un mégawatt peut utiliser en moyenne plus de 25 millions de litres d’eau par an pour assurer le refroidissement de ses équipements. À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie estime que les data centers ont consommé environ 560 milliards de litres d’eau en 2023, un volume appelé à augmenter avec le développement rapide des outils d’intelligence artificielle.

En France, où les centres de données se concentrent principalement en Île-de-France, cette question prend une importance croissante. Les scientifiques recommandent notamment d’implanter des espaces verts autour des installations, de mieux valoriser la chaleur qu’elles produisent et de limiter leur consommation d’eau. Ces mesures visent à réduire leur impact environnemental alors que la multiplication des épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs accentue les tensions sur les ressources en eau.