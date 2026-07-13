«Je suis devenu un pestiféré» : Pierre Ménès regrette d’avoir disparu des radars des médias

Pierre Ménès estime avoir été totalement écarté du paysage audiovisuel français. Invité de l’émission Les Incorrectibles, l’ancien consultant sportif a confié ne plus être sollicité par les radios et les chaînes de télévision, plusieurs années après son départ de Canal+ et les différentes polémiques qui ont marqué sa carrière. Face à Éric Morillot, il a résumé son ressenti en une formule particulièrement forte. « Les gens ont perdu mon numéro. Je suis devenu un pestiféré ! Je ne comprends pas qu’une station de radio ou qu’une chaîne de télé ne se soit jamais dit : Tiens, si on relançait le gros Ménès. »

Un retour médiatique qui ne vient pas

Pierre Ménès explique ne voir aucune perspective de retour dans les grands médias. Selon lui, les propositions se sont totalement arrêtées et il considère que son image est désormais associée aux controverses qui ont jalonné les dernières années de sa carrière. L’ancien chroniqueur du Canal Football Club affirme ne plus recevoir d’appels des diffuseurs, malgré sa longue expérience dans le commentaire et l’analyse du football. Il dit ne pas comprendre pourquoi aucun groupe audiovisuel n’a tenté de lui offrir une nouvelle opportunité.

Une carrière stoppée après plusieurs polémiques

Figure emblématique du football à la télévision pendant près de deux décennies, Pierre Ménès a quitté Canal+ en 2021 après plusieurs controverses, notamment liées à des accusations de comportements inappropriés révélées dans le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Par la suite, d’autres prises de parole publiques, notamment sur l’équipe de France, ont alimenté de nouvelles polémiques et accentué son isolement médiatique. Depuis son départ des grandes chaînes, Pierre Ménès intervient principalement sur ses propres plateformes et dans des médias en ligne, où il continue de commenter l’actualité du football. Malgré cette activité, il reconnaît que sa visibilité n’a plus rien de comparable avec celle qu’il connaissait à l’époque où il était l’un des consultants les plus populaires du paysage audiovisuel français.