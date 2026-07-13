Équateur : le frère du baron de la drogue Fito abattu par de faux policiers

David Macías, 35 ans, frère du chef du gang Los Choneros, a été tué dimanche matin dans sa maison d’Olón par des hommes déguisés en policiers. Son frère Adolfo, alias « Fito », attend son procès aux États-Unis après son extradition l’an dernier.

David Macías, 35 ans, frère du chef du gang Los Choneros, a été tué dimanche matin dans sa maison d’Olón par des hommes déguisés en policiers. Son frère Adolfo, alias « Fito », attend son procès aux États-Unis après son extradition l’an dernier.

Les assaillants ont frappé dans les premières heures de dimanche. Des hommes vêtus d’uniformes de police ont pénétré dans la résidence louée par David Macías dans un quartier huppé d’Olón, ville côtière du Pacifique équatorien. Après l’avoir tué, ils ont pris la fuite. Aucune arrestation n’avait été annoncée dans les heures suivant l’attaque.

La victime était un responsable régional de Los Choneros, l’un des groupes criminels les plus puissants d’Équateur, que les États-Unis ont classé organisation terroriste étrangère. Ce gang est tenu pour l’un des principaux responsables de la flambée des homicides dans le pays.

David Macías avait plaidé coupable en 2018 pour association de malfaiteurs. Durant son incarcération, il aurait recruté des détenus pour Los Choneros et imposé l’autorité du gang sur la prison où il se trouvait.

Son frère Adolfo, surnommé « Fito », dirigeait jusqu’à récemment l’organisation. Extradé vers les États-Unis l’an dernier, il est désormais en attente de jugement. Un autre frère, Javier, a été arrêté le mois dernier en Colombie voisine.

Le meurtre de David Macías s’inscrit dans un contexte de violence persistante contre les chefs de gangs équatoriens, ciblés aussi bien par des organisations rivales que par des factions internes disputant le contrôle des réseaux criminels. Le mois dernier, un chef de gang local avait été abattu à sa sortie de l’aéroport international de Guayaquil par deux adolescents qui dissimulaient leurs armes derrière des peluches et un bouquet de fleurs.