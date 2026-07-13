Londres classe les Gardiens de la révolution iraniens comme organisation terroriste

Le gouvernement britannique a annoncé lundi l’inscription des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) sur sa liste des organisations terroristes, une décision qui marque une rupture significative dans les relations diplomatiques avec Téhéran.

Le gouvernement britannique a annoncé lundi l’inscription des Gardiens de la révolution islamique (IRGC) sur sa liste des organisations terroristes, une décision qui marque une rupture significative dans les relations diplomatiques avec Téhéran.

Le ministère de l’Intérieur britannique a officialisé lundi l’interdiction de tout soutien aux Gardiens de la révolution islamique iraniens, une branche centrale des forces armées de la République islamique. Cette mesure, présentée comme équivalente à une proscription sans en être juridiquement identique, met fin à des années de débats politiques internes sur l’opportunité d’une telle classification.

L’IRGC, qui joue un rôle structurant dans l’appareil militaire et sécuritaire iranien, se retrouve ainsi placé au même rang que d’autres organisations jugées terroristes par Londres. Toute forme de soutien à ce corps d’armée sera désormais passible de poursuites au Royaume-Uni.

La décision intervient dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Londres et Téhéran, et constitue l’une des mesures les plus fermes jamais adoptées par un gouvernement britannique à l’égard de l’Iran. La question avait jusqu’ici divisé les milieux politiques britanniques, certains redoutant les répercussions sur les relations bilatérales et les ressortissants britanniques détenus en Iran.