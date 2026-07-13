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Coupe du monde 2026 : le médecin du Sénégal était… gynécologue

13 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak
Coupe du monde 2026 : le médecin du Sénégal était… gynécologue
Coupe du monde 2026 : le médecin du Sénégal était… gynécologue

Nouvelle révélation sur les coulisses de la Coupe du monde 2026 pour le Sénégal. Lors d’une conférence de presse ce lundi, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a indiqué avoir découvert après la compétition que le médecin principal de la sélection, le Dr Fedior, était gynécologue de spécialité. « Je l’ai découvert tardivement. Le Dr Fedior est gynécologue. Les joueurs n’étaient pas convaincus », a-t-il déclaré, alors que la fédération poursuit sa réorganisation après l’élimination des Lions face à la Belgique.

Une remise en cause de l’organisation

Depuis la fin du Mondial, plusieurs dysfonctionnements ont été évoqués, notamment concernant la préparation des Lions de la Teranga, l’encadrement technique et l’organisation de la délégation. La FSF a d’ailleurs engagé une procédure de cessation de fonctions contre le sélectionneur Pape Thiaw et son staff.

Si la spécialité de gynécologue n’enlève rien au fait que le Dr Fedior est docteur en médecine, les propos d’Abdoulaye Fall traduisent la volonté de la fédération de s’appuyer à l’avenir sur des profils davantage spécialisés en médecine du sport pour accompagner la sélection sénégalaise lors des grandes compétitions internationales.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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