— Mort de Rob Dieperink : l’arbitre néerlandais retrouvé sans vie après son exclusion du Mondial

L’arbitre néerlandais Rob Dieperink est décédé à l’âge de 38 ans. Son décès a été annoncé ce lundi 13 juillet par la Fédération néerlandaise de football. Il a été retrouvé mort à son domicile de Borculo, aux Pays-Bas. Les autorités ont ouvert une enquête, mais ont indiqué qu’aucun élément ne permettait, à ce stade, de suspecter l’intervention d’un tiers. La cause du décès n’a pas été rendue publique.

Écarté de la Coupe du monde après une enquête classée sans suite

Cette disparition a lieu deux mois après l’un des épisodes les plus difficiles de sa carrière. Rob Dieperink devait participer à la Coupe du monde 2026 comme arbitre assistant vidéo, mais la FIFA l’avait retiré de la liste des officiels après son arrestation à Londres en avril. Il était soupçonné d’une agression sexuelle sur un adolescent de 17 ans à la suite d’un déplacement en Angleterre pour le quart de finale de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et la Fiorentina. La Metropolitan Police avait mené une enquête approfondie, examinant notamment les images de vidéosurveillance et les appareils électroniques saisis. L’affaire a finalement été classée sans suite, les enquêteurs estimant que les preuves étaient insuffisantes pour engager des poursuites.

Une décision de la FIFA maintenue malgré le classement de l’affaire

Malgré l’abandon des poursuites, la FIFA n’a pas réintégré l’arbitre dans son équipe pour le Mondial. Une décision qui l’avait profondément affecté. Dans des déclarations accordées à la presse néerlandaise après le classement de l’affaire, Rob Dieperink affirmait avoir pleinement coopéré avec les enquêteurs et avoir informé immédiatement la FIFA, l’UEFA et la KNVB. Il disait avoir été accusé à tort tout en regrettant de perdre la possibilité de participer à la Coupe du monde.

Une carrière internationale brutalement interrompue

Professionnel depuis 2012, Rob Dieperink arbitrait en Eredivisie depuis 2017. Il s’était progressivement imposé parmi les arbitres les plus expérimentés des Pays-Bas et avait également officié sur la scène européenne. Il avait notamment occupé le rôle d’arbitre assistant vidéo lors de l’Euro 2024 et participé à de nombreuses rencontres de Ligue des champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Il comptait 84 matches dirigés en Eredivisie et figurait parmi les officiels retenus pour la Coupe du monde 2026 avant son retrait de la liste.

L’hommage de la Fédération néerlandaise

Dans un communiqué, la KNVB a fait part de sa profonde émotion après l’annonce du décès. La fédération a salué « un arbitre très apprécié doté d’une expérience internationale, mais surtout un collègue formidable et dévoué », avant d’adresser ses pensées à sa famille, à ses proches et à l’ensemble de la communauté arbitrale.