France – Espagne : M6 reprend le générique de Dallas, une idée déjà utilisée par la BBC au Mondial 1994

M6 a conçu une bande-annonce inspirée du générique de Dallas pour annoncer la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et l’Espagne. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et plusieurs joueurs des Bleus remplacent les personnages de la célèbre série américaine dans les écrans divisés caractéristiques du générique. Le choix fait directement référence au lieu du match. La rencontre se disputera mardi 14 juillet au Dallas Stadium, installé à Arlington, dans l’agglomération de Dallas au Texas. M6 utilise ainsi l’une des références télévisuelles les plus étroitement associées à la ville américaine.

La BBC avait déjà eu la même idée en 1994

Aussi bonne soit l’idée, cette bande-annonce n’est pas une création originale de M6. La BBC avait déjà utilisé le générique de Dallas pendant la Coupe du monde 1994 organisée aux États-Unis. Le 9 juillet 1994, avant le quart de finale Brésil – Pays-Bas disputé au Cotton Bowl de Dallas, la télévision britannique avait diffusé une présentation calquée sur le générique de la série. Bebeto, Dennis Bergkamp, Romário et les autres vedettes du match apparaissaient à la place des acteurs, accompagnés par la musique originale et présentés dans les mêmes cadres divisés. Le Brésil avait remporté cette rencontre 3-2 avant de devenir champion du monde.

Un autre précédent avait été diffusé trois ans plus tôt aux États-Unis. Le 29 décembre 1991, CBS Sports avait repris les codes de Dallas pour ouvrir le match de play-offs de NFL entre les Dallas Cowboys et les Chicago Bears. Les joueurs et les entraîneurs de la franchise texane avaient remplacé les membres de la famille Ewing.

Une demi-finale décisive au Texas

La France a obtenu sa qualification en battant le Maroc 2-0 en quart de finale, grâce à des buts de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé. Les Bleus ont remporté leurs six matchs depuis le début de la compétition et visent une troisième finale mondiale consécutive.

L’Espagne a éliminé la Belgique 2-1. Fabián Ruiz a ouvert le score, Charles De Ketelaere a égalisé pour les Belges et Mikel Merino a offert la qualification à la Roja.

Cette rencontre sera aussi une revanche de la demi-finale de l’Euro 2024, remportée 2-1 par l’Espagne. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures, heure française, au Dallas Stadium. Le match sera diffusé en clair sur M6 et sur beIN Sports 1.

Avec cette promotion façon Dallas, M6 remet au goût du jour une idée déjà vue sur les télévisions américaine et britannique, mais toujours aussi efficace pour tous ceux ayant connu la célèbre série…