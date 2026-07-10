Mondial - L’Espagne bat la Belgique et rejoint la France en demi-finale

L’Espagne a décroché sa qualification pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026 en battant la Belgique 2-1, vendredi soir, au terme d’un quart de finale disputé. La sélection espagnole affrontera la France le 14 juillet pour une place en finale.

Ruiz ouvre le score, De Ketelaere répond avant la pause

Très entreprenante dès les premières minutes, la Roja prend progressivement le contrôle de la rencontre. Après plusieurs situations dangereuses, notamment une frappe de Lamine Yamal repoussée par Thibaut Courtois, l’Espagne est récompensée à la 30e minute. Pedro Porro combine avec Yamal sur le côté droit avant de servir Dani Olmo. La tentative du milieu espagnol est repoussée par Courtois, mais Fabián Ruiz suit parfaitement l’action et conclut à bout portant. Castagne tente de sauver sur sa ligne, sans succès. La Belgique réagit juste avant la mi-temps sur l’une de ses rares occasions. À la 41e minute, Timothy Castagne adresse un centre venu de la droite que Charles De Ketelaere reprend de la tête au premier poteau pour battre Unai Simón et remettre les deux équipes à égalité.

Courtois blessé, la Belgique perd son capitaine

Au retour des vestiaires, l’Espagne reprend sa domination territoriale. Les hommes de Luis de la Fuente monopolisent le ballon et multiplient les offensités, tandis que Courtois continue de maintenir son équipe dans le match grâce à plusieurs interventions décisives. Le gardien belge est toutefois touché à la cuisse gauche à l’heure de jeu. Après une première prise en charge des soigneurs et une tentative de poursuivre la rencontre, il est finalement contraint de céder sa place à Senne Lammens à la 71e minute, en quittant la pelouse en larmes.

Merino offre la qualification à l’Espagne

Alors que la Belgique résiste encore, l’Espagne finit par faire la différence à deux minutes de la fin du temps réglementaire. À la 88e minute, Pau Cubarsí tente sa chance devant la surface. Lammens commet une faute de main et relâche le ballon. Mikel Merino surgit immédiatement pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire le but de la victoire. Les dernières minutes ne changent plus rien. L’Espagne s’impose 2-1 et poursuit son parcours dans ce Mondial.

France-Espagne en demi-finale le 14 juillet

Grâce à cette victoire, la Roja rejoint le dernier carré de la compétition. Elle retrouvera l’équipe de France, qualifiée la veille après son succès contre le Maroc, pour une demi-finale qui se disputera le 14 juillet. Cette affiche opposera deux des sélections les plus convaincantes depuis le début de la Coupe du monde 2026, avec une place en finale à la clé.