L’histoire sans fin ! Patrick Bruel visé par une nouvelle plainte pour viol sur mineure

Ça n’en finit plus ! On vient d’apprendre que Patrick Bruel fait de nouveau l’objet d’une plainte pour viol. Déposée le 24 juin dernier auprès du parquet de Nanterre, elle concerne des faits présumés remontant aux années 2000. La plaignante, aujourd’hui adulte, affirme avoir été victime d’un viol alors qu’elle était mineure. Le dossier est actuellement instruit par le parquet de Nanterre. À ce stade, cette plainte n’a donné lieu ni à une mise en examen ni à un renvoi devant une juridiction. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les suites judiciaires à donner à ces accusations.

Des accusations portant sur un seul viol présumé

La femme dénonce un unique viol qu’elle affirme avoir subi lorsqu’elle était mineure. Les faits auraient été commis dans les années 2000. Cette nouvelle procédure vient s’ajouter à d’autres plaintes déposées ces derniers mois contre le chanteur. Au total, trois femmes ont désormais engagé des démarches judiciaires distinctes à son encontre pour des accusations de nature sexuelle. La plainte déposée en juin concerne une plaignante différente de celles déjà connues dans les précédents dossiers. Elle fait l’objet d’une procédure autonome, examinée par le parquet de Nanterre…