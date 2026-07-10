Les archives de Michou entrent à la BnF : un pan du patrimoine du cabaret français désormais préservé

Les archives de Michou, figure emblématique du cabaret parisien et fondateur du célèbre cabaret Chez Michou à Montmartre, rejoignent officiellement les collections de la Bibliothèque nationale de France. Cette entrée dans les collections nationales permet de préserver plusieurs décennies d’histoire du spectacle, de la vie nocturne parisienne et de l’univers du transformisme, dont Michou a été l’un des plus célèbres représentants. Cette opération est dans la continuité de la politique de conservation du patrimoine culturel menée par la BnF, qui accueille régulièrement les archives de personnalités ayant marqué la littérature, les arts ou le spectacle vivant.

Des milliers de documents conservés pour les générations futures

Le fonds rassemble de nombreux documents retraçant la carrière de Michou et l’histoire de son établissement : photographies, affiches, programmes, costumes, correspondances, dossiers de presse, documents administratifs et archives liées au fonctionnement du cabaret. L’ensemble témoigne de plusieurs décennies d’activité artistique et de l’évolution du cabaret parisien, devenu au fil des années un lieu incontournable de la vie culturelle de Montmartre. Ces archives permettront aux chercheurs, historiens et spécialistes du spectacle vivant d’étudier plus précisément l’histoire de ce lieu et de son fondateur.

Un personnage devenu une véritable institution parisienne

Disparu en janvier 2020 à l’âge de 88 ans, Michou avait fondé Chez Michou en 1956, rue des Martyrs, dans le 18e arrondissement de Paris. Son cabaret est rapidement devenu célèbre pour ses spectacles de transformistes et a accueilli, au fil des décennies, un très grand nombre d’artistes, de personnalités politiques et de célébrités françaises ou étrangères. Avec sa chevelure blonde, ses costumes bleus et son image immédiatement reconnaissable, Michou est devenu l’un des symboles de Montmartre et de la nuit parisienne. Son établissement a contribué à faire connaître le transformisme auprès d’un large public et occupe une place particulière dans l’histoire du spectacle français.

La reconnaissance d’un patrimoine culturel

L’entrée de ces archives à la Bibliothèque nationale de France marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du cabaret comme élément du patrimoine culturel français. Le ministère de la Culture développe plusieurs actions destinées à préserver, documenter et valoriser l’histoire de cet univers artistique. Grâce à cette conservation, les documents liés à Michou seront protégés dans des conditions adaptées et pourront être consultés dans le cadre de travaux de recherche ou de futurs projets de valorisation consacrés à l’histoire du cabaret, de Montmartre et du spectacle vivant.