La tapisserie de Bayeux arrive à Londres pour un prêt exceptionnel d’un an

Après des mois de préparation et un transport réalisé dans le plus grand secret, la tapisserie de Bayeux a rejoint le British Museum à Londres dans la nuit du 9 au 10 juillet 2026. Ce chef-d’œuvre médiéval, long de près de 70 mètres, y sera présenté au public du 10 septembre 2026 au 11 juillet 2027 dans le cadre d’un prêt inédit destiné à renforcer les liens culturels entre la France et le Royaume-Uni.

Un transfert millimétré pour protéger un trésor fragile

Le voyage de cette broderie du XIe siècle a nécessité un dispositif exceptionnel. Conservée jusqu’ici à Bayeux, dans le Calvados, l’œuvre a quitté son lieu de stockage dans un caisson spécialement conçu pour limiter les vibrations, avant d’être acheminée par camion jusqu’au Royaume-Uni, sous haute surveillance. Deux transports tests avaient été réalisés auparavant afin de vérifier chaque étape du déplacement.

À son arrivée dans la capitale britannique, peu avant 4 heures du matin, le directeur du British Museum, Nicholas Cullinan, a salué « un moment unique » après plusieurs mois de coordination entre équipes françaises et britanniques, selon des propos rapportés par l’AFP. La tapisserie doit désormais rester plusieurs semaines dans son emballage de transport afin de s’adapter progressivement aux nouvelles conditions climatiques avant d’être installée dans son espace d’exposition.

Cette opération constitue un événement historique : jamais la tapisserie de Bayeux n’avait été exposée au Royaume-Uni depuis plus de neuf siècles. Le prêt avait été annoncé en 2025 par Emmanuel Macron avec l’objectif de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays, dans le prolongement des relations franco-britanniques après le Brexit.

Une œuvre précieuse mais fragilisée par le temps

La tapisserie de Bayeux raconte la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066 à travers 58 scènes brodées, mettant en scène environ 626 personnages et plus de 200 chevaux. Véritable document historique autant qu’œuvre artistique, elle constitue l’un des témoignages les plus importants du Moyen Âge européen.

Son déplacement a toutefois suscité des inquiétudes parmi certains spécialistes du patrimoine. Fragilisée par les siècles, la tapisserie présente aujourd’hui une trentaine de déchirures non stabilisées ainsi que près de 10 000 perforations. Plusieurs experts avaient alerté sur les risques liés à son transport, jugé particulièrement délicat pour une pièce aussi ancienne.

Pour sécuriser cette opération, le Royaume-Uni a accepté de garantir une indemnisation pouvant atteindre 800 millions de livres sterling, soit près de 918 millions d’euros, en cas de détérioration majeure. Le financement complet du transfert a également été pris en charge par les autorités britanniques.

Après son exposition londonienne, la tapisserie doit revenir à Bayeux en 2027. Elle retrouvera alors son musée d’origine, avant une vaste campagne de restauration prévue dans les années suivantes. Cette rénovation, longtemps envisagée, devrait être menée directement dans le musée afin d’éviter un nouveau déplacement de l’œuvre.