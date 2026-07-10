Soudan : l’OMS alerte sur une aggravation possible de l’épidémie de choléra en pleine guerre

L’épidémie de choléra qui frappe le Soudan risque de s’aggraver en raison du conflit armé, des déplacements massifs de population et de l’arrivée de la saison des pluies, a averti vendredi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’agence onusienne craint une nouvelle dégradation de la situation humanitaire dans un pays déjà ravagé par plus de trois ans de guerre.

L’épidémie, déclarée officiellement le 27 juin, a déjà causé la mort d’au moins 114 personnes et contaminé plus de 1 300 autres, selon les chiffres communiqués par l’OMS. La maladie se propage dans plusieurs régions du pays, notamment au Darfour et au Kordofan, où l’accès aux soins et aux équipes humanitaires reste fortement limité par les combats.

« Le choléra est de retour », a déclaré Shible Sahbani, représentant de l’OMS au Soudan, lors d’une conférence de presse à Genève. Il a souligné que le taux de mortalité actuel, estimé à 13,7 %, était « extrêmement élevé » et que les prochaines semaines pourraient être encore plus difficiles avec l’arrivée des pluies.

Le choléra est une infection diarrhéique aiguë qui peut être mortelle en l’absence de traitement rapide. La maladie se développe particulièrement dans les zones où les systèmes d’assainissement sont défaillants et où l’accès à l’eau potable est insuffisant, des conditions devenues fréquentes au Soudan depuis le début du conflit.

La guerre entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (RSF) a entraîné l’effondrement de nombreux services publics, notamment dans le domaine de la santé. Des millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays ou ont fui vers les États voisins, compliquant davantage les efforts de prévention et de prise en charge des malades.

L’OMS estime que la combinaison du conflit, des déplacements et des conditions météorologiques favorables à la propagation de la maladie pourrait provoquer une nouvelle vague de contaminations. Les autorités sanitaires et les organisations humanitaires appellent à un accès accru aux populations touchées afin de limiter l’impact de l’épidémie.