Ukraine : Zelensky et le chef de l’OTAN attendus à Paris pour une réunion de la « Coalition des volontaires »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, participeront lundi à Paris à une réunion de la « Coalition des volontaires », a annoncé vendredi la présidence française. Cette rencontre vise à renforcer le soutien international à l’Ukraine dans un contexte de poursuite du conflit avec la Russie.

Selon l’Élysée, cette réunion s’inscrit dans le prolongement du sommet de l’OTAN organisé cette semaine en Turquie. Les participants chercheront à maintenir l’élan diplomatique et militaire en faveur de Kiev, alors que les alliés occidentaux poursuivent leurs discussions sur les modalités d’un soutien à long terme.

Les échanges porteront notamment sur la préparation de garanties de sécurité qui pourraient être mises en place en cas de cessez-le-feu entre l’Ukraine et la Russie. La France a indiqué que les travaux de planification concernant ces garanties se poursuivaient avec les partenaires de la coalition.

Créée pour coordonner le soutien apporté à l’Ukraine, la « Coalition des volontaires » rassemble plusieurs pays engagés dans l’assistance militaire, financière et politique à Kiev. Cette nouvelle réunion doit permettre aux participants d’évaluer les prochaines étapes de leur coopération.

La présence conjointe de Volodymyr Zelensky et de Mark Rutte souligne l’importance accordée par les alliés à la coordination de leurs efforts. La rencontre intervient quelques jours seulement après le sommet de l’OTAN, au cours duquel le soutien à l’Ukraine est resté l’un des principaux sujets de discussion.