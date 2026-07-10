Fraude en ligne : Interpol annonce 5.800 arrestations et 300 millions de dollars saisis lors d’une opération mondiale

Interpol a annoncé le démantèlement de nombreux réseaux de fraude à l’issue de l’opération internationale « First Light 2026 », menée entre janvier et avril avec les forces de police de 97 pays. Au total, 5.800 personnes ont été interpellées, près de 300 millions de dollars ont été saisis et 142.000 victimes ont été identifiées. Les enquêteurs ont ciblé les escroqueries reposant sur la manipulation psychologique, comme les arnaques sentimentales, les fraudes à l’investissement, les usurpations d’identité, les compromissions de courriels professionnels ou encore les cas de sextorsion.

Des réseaux sophistiqués démantelés dans plusieurs pays

Parmi les affaires les plus marquantes, les autorités ont arrêté 82 personnes en Eswatini, où un réseau gérait des jeux d’argent illégaux, des opérations de blanchiment et des escroqueries par usurpation d’identité. Les enquêteurs y ont découvert une réplique d’un poste de police fédérale brésilienne, avec de faux uniformes utilisés lors d’appels vidéo pour convaincre les victimes de transférer leur argent vers de prétendus comptes sécurisés.

À Singapour, des escrocs se faisant passer pour un fournisseur ont tenté de détourner des paiements d’une société de négoce de matières premières. À Macao, de faux agents publics ont été interpellés juste avant qu’une victime ne leur verse près de 372.000 dollars, persuadée de coopérer à une enquête pour fraude.

Pour Interpol, ces résultats illustrent l’ampleur prise par les escroqueries fondées sur la manipulation psychologique, devenues une menace mondiale qui touche désormais les particuliers, les entreprises et les administrations. L’organisation estime que la coopération internationale reste essentielle pour identifier les réseaux criminels, récupérer les avoirs détournés et mieux protéger les victimes.