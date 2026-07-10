Syrie : l’enquête sur les attentats de Damas pointe vers une cellule liée à l’État islamique

Les premières conclusions de l’enquête syrienne sur les explosions qui ont frappé Damas mardi établissent un lien présumé entre la cellule responsable des attentats et le groupe État islamique, a affirmé jeudi un haut responsable de la sécurité syrienne.

Ahmad al-Dalati, chef de la sécurité intérieure dans la campagne de Damas, a déclaré à la télévision publique syrienne Ekhbariya que les autorités avaient identifié un membre de la cellule impliquée dans les attaques du 7 juillet. La surveillance de cet individu aurait ensuite permis aux services de sécurité de retrouver les autres membres présumés du groupe.

« Nous avons pu retrouver un membre de la cellule responsable des attentats de Damas du 7 juillet, et en le surveillant, nous avons identifié le reste des membres du groupe », a déclaré Ahmad al-Dalati, sans fournir davantage de détails sur l’identité des suspects ou leur nombre.

Le ministre syrien de l’Intérieur, Anas Khattab, avait indiqué plus tôt dans la journée que les autorités communiqueraient ultérieurement les noms des membres de la cellule, leurs rôles précis ainsi que l’ensemble de leurs liens, une fois l’enquête terminée.

Les explosions se sont produites mardi près d’un hôtel de Damas où le président français Emmanuel Macron avait séjourné. Deux engins explosifs ont détoné dans le secteur, faisant 18 blessés et perturbant la première visite en Syrie d’un chef d’État membre de l’Union européenne depuis la chute de Bachar al-Assad.

Les autorités syriennes poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’organisation exacte de cette cellule, son mode opératoire et l’étendue de ses éventuelles connexions avec l’État islamique. Aucun détail supplémentaire sur les suspects ou sur d’éventuelles arrestations n’a encore été communiqué.