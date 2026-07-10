La Française Fidji Simo se retire de la direction d’OpenAI après l’aggravation de sa maladie

La dirigeante française Fidji Simo a annoncé jeudi qu’elle quittait ses fonctions opérationnelles à temps plein chez OpenAI afin de se consacrer à sa santé. Trois mois après un arrêt maladie, elle deviendra conseillère à temps partiel de l’entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle, tout en poursuivant son engagement dans la recherche sur les maladies chroniques.

Dans un message publié sur le réseau social X, Fidji Simo explique que cette décision est liée à une maladie chronique dont elle souffre depuis sept ans. Elle indique que son état de santé s’est aggravé ces derniers mois et que son parcours de guérison s’annonce « beaucoup plus long et plus complexe » qu’elle ne l’avait imaginé, rendant nécessaire un retrait de ses responsabilités quotidiennes.

Une carrière marquée par les plus grandes entreprises technologiques

La Française reconnaît avoir longtemps repoussé cette décision malgré plusieurs avertissements. Elle révèle que, deux ans après le début de sa maladie, Meta lui avait proposé une année complète d’arrêt, une offre qu’elle avait refusée. Elle confie aujourd’hui qu’elle aurait dû suivre les conseils de Mark Zuckerberg, qui l’encourageait à « jouer sur le long terme ».

Originaire de Sète, Fidji Simo s’est imposée comme l’une des dirigeantes françaises les plus influentes de la Silicon Valley. Après une décennie chez Meta, où elle a notamment dirigé l’application Facebook, elle a pris les commandes d’Instacart jusqu’à son introduction en Bourse, avant de rejoindre OpenAI en août 2025 en tant que directrice générale des applications. Ses responsabilités avaient ensuite été élargies au déploiement de l’intelligence artificielle générale (AGI).

Faire de l’intelligence artificielle un outil au service de la santé

Malgré son retrait de la direction opérationnelle, Fidji Simo affirme vouloir continuer à contribuer aux travaux d’OpenAI en qualité de conseillère. Elle souhaite notamment poursuivre les projets liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la recherche médicale.

Elle entend également consacrer davantage de temps à Chronicle Bio, une société de biotechnologie, ainsi qu’à CODA (Complex Disorders Alliance), une organisation dédiée aux maladies chroniques. Pour la dirigeante, l’une des plus grandes promesses de l’intelligence artificielle reste sa capacité à accélérer la découverte de traitements. Dans son message, elle remercie enfin Sam Altman et Greg Brockman de lui avoir permis de poursuivre sa contribution à la mission d’OpenAI tout en donnant désormais la priorité à son rétablissement.