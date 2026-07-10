Canicule : le gouvernement lance pour la première fois le plan Orsec « chaleurs extrêmes »

Le gouvernement a annoncé vendredi le déclenchement, pour la première fois, du plan Orsec « chaleurs extrêmes » dans les départements placés en vigilance rouge canicule. Présenté par la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, ce dispositif vise à renforcer la réponse de la sécurité civile lors des épisodes de chaleur exceptionnelle. Il prévoit notamment l’ouverture de centres de rafraîchissement destinés à accueillir les personnes les plus vulnérables ainsi qu’un suivi renforcé des personnes isolées.

Neuf départements en vigilance rouge

À partir de midi, neuf départements de l’ouest de la France basculent en vigilance rouge : le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Vienne. Par ailleurs, 72 départements restent placés en vigilance orange. Selon Météo-France, cet épisode de chaleur devrait se poursuivre au moins jusqu’au 14 juillet, avec une nouvelle hausse des températures attendue dimanche.

Incendies et festivités perturbées

Cette canicule s’accompagne d’un risque élevé d’incendies. Depuis le début du mois de juillet, 9.921 hectares ont déjà été détruits par les flammes, soit près de trois fois plus qu’à la même période l’an dernier. Face à cette situation, plusieurs préfectures ont décidé d’annuler ou d’interdire les feux d’artifice prévus pour la fête nationale du 14 juillet, notamment dans l’Hérault et en Vendée, afin de limiter les risques de départ de feu.