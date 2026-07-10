Le gouvernement envisage de réduire les tarifs préférentiels des salariés de l’énergie

Le gouvernement étudie une réforme du « tarif agent », l’avantage accordé depuis 1946 aux salariés et retraités des industries électriques et gazières, dans un contexte de recherche d’économies budgétaires. Cette réduction sur les factures de gaz et d’électricité est dans le viseur de la Cour des comptes, qui estime que son mode de calcul n’est plus conforme aux règles en vigueur.

Ce dispositif bénéficie aux salariés et anciens salariés des entreprises issues des opérateurs historiques EDF et GDF, ainsi qu’à plusieurs sociétés du secteur, comme Engie, Enedis, GRDF ou encore certains distributeurs locaux d’énergie. Il constitue depuis près de 80 ans un avantage en nature propre à cette branche professionnelle.

La Cour des comptes demande une mise en conformité

Selon la CGT, le gouvernement a informé les organisations syndicales qu’il examinait actuellement les modalités de calcul de cet avantage. Le ministère a confirmé être tenu de répondre à une demande de la Cour des comptes visant à mettre en conformité la valorisation du « tarif agent » avec la valeur réelle de l’énergie.

L’exécutif devrait trancher la question par arrêté ministériel. Plusieurs scénarios sont à l’étude afin de modifier le niveau de l’avantage sans remettre en cause son existence. Aucune décision définitive n’a toutefois été annoncée à ce stade.

Une mesure sensible pour les salariés du secteur

Un projet de réforme qui intervient alors que le gouvernement cherche de nouvelles marges d’économies pour redresser les finances publiques. Les avantages spécifiques accordés à certaines catégories de salariés figurent parmi les dispositifs actuellement réexaminés.

Les syndicats se montrent particulièrement vigilants sur ce dossier, estimant que cet avantage fait partie intégrante du statut des industries électriques et gazières. Ils redoutent qu’une réduction du « tarif agent » constitue un précédent remettant en cause d’autres acquis sociaux de la branche.