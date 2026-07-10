VIDÉO – Shakira remercie Kylian Mbappé : «Tu as été le premier à accepter de participer à mon clip»

À quelques heures du quart de finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc, qui s’est traduit par une victoire 2-0 des Bleus, Shakira a choisi de mettre Kylian Mbappé à l’honneur. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’interprète de Dai Dai, l’hymne officiel du Mondial 2026, a révélé une anecdote sur la réalisation de son clip avant d’adresser un message de remerciement au capitaine de l’équipe de France.

Shakira explique que Kylian Mbappé a été le tout premier footballeur à accepter de participer au clip officiel de Dai Dai, dévoilé au mois de mai. L’attaquant français apparaît d’ailleurs dès les premières secondes de la vidéo, lançant : « Shakira, we’re ready! », avant que d’autres grandes figures du football mondial ne prennent le relais.

Une déclaration pleine de reconnaissance

Dans son message, Shakira déclare : « Petite anecdote : saviez-vous que le premier joueur à avoir accepté de participer à mon clip Dai Dai était Mbappé ? Kylian, je t’en serai éternellement reconnaissante. Merci infiniment. Et en ce jour si spécial, je voudrais remercier la France pour tout l’amour que vous avez donné à ma musique cette année. Merci beaucoup. Bisous, bisous. »

Mbappé, premier visage du clip officiel du Mondial

Le choix de Kylian Mbappé n’a rien d’anodin. Le capitaine des Bleus est le premier joueur à apparaître dans le clip de Dai Dai, avant Lionel Messi, Harry Kane, Vinícius Júnior et plusieurs autres stars du football international. Seize ans après le succès mondial de Waka Waka, Shakira signe avec Dai Dai son retour comme interprète d’un hymne officiel de la Coupe du monde. Le clip, dévoilé en mai, réunit plusieurs des plus grands noms du football et accompagne la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.