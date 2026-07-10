Les vidéos montrant des hommes emmenés de force dans le cadre de la mobilisation militaire continuent de circuler en Ukraine. Depuis plusieurs années, des images d’interpellations musclées, de transferts dans des véhicules de recrutement et d’affrontements avec les agents chargés de la mobilisation alimentent une vive polémique dans le pays. Deux nouvelles vidéos, largement relayées sur les réseaux sociaux, viennent une nouvelle fois illustrer ces méthodes dénoncées par leurs détracteurs comme des enrôlements forcés.

À Dnipro, un homme est emmené contre son gré en pleine rue

La première vidéo, filmée à Dnipro le 4 juillet, montre plusieurs hommes maîtriser un individu en pleine rue avant de tenter de le conduire vers un véhicule. L’homme résiste, se débat et refuse manifestement de suivre les agents. Plusieurs personnes sont nécessaires pour le maintenir et le déplacer jusqu’au véhicule. La publication accompagnant les images affirme qu’il s’agit d’une nouvelle opération d’enrôlement forcé menée par les centres territoriaux de recrutement. La scène, filmée à quelques mètres seulement, montre une intervention particulièrement physique, devenue familière sur les réseaux sociaux depuis le début de la mobilisation générale en Ukraine.

Une autre vidéo montre un bus pris à partie lors d’une opération de mobilisation

Une seconde vidéo, diffusée quelques semaines plus tôt, montre un bus utilisé dans le cadre d’une opération de recrutement militaire entouré par plusieurs habitants. À l’intérieur, un homme frappe violemment les vitres avec ses pieds jusqu’à en briser une partie, tandis qu’à l’extérieur plusieurs personnes tentent d’empêcher le départ du véhicule et de faire sortir un homme qui venait d’y être installé. Un policier est visible dans le bus aux côtés des agents chargés de la mobilisation. Selon les informations accompagnant la vidéo, les occupants du véhicule finissent par quitter les lieux alors que la tension est à son comble.

Des scènes devenues récurrentes

Depuis 2023, des dizaines de vidéos similaires montrent des hommes interceptés dans la rue, sur des parkings, à proximité de commerces ou dans les transports, puis conduits vers des véhicules des centres territoriaux de recrutement. Certaines scènes donnent lieu à des altercations avec des proches ou des passants qui tentent d’empêcher leur départ. Les autorités ukrainiennes affirment que le recours à la force ne concerne que des personnes soumises à la mobilisation qui refusent de se conformer aux procédures, tandis que les critiques dénoncent des méthodes assimilées à des enrôlements forcés.

Une mobilisation de plus en plus contestée

Après plus de quatre années de guerre contre la Russie, l’Ukraine poursuit sa mobilisation afin de compenser les pertes et de maintenir ses effectifs sur le front. Les opérations menées par les centres territoriaux de recrutement sont devenues l’un des sujets les plus sensibles du pays. Les deux vidéos diffusées ces derniers jours montrent cette réalité. Elles dévoilent des hommes qui résistent à leur prise en charge, des interventions physiques en pleine rue et l’intervention de civils qui tentent parfois de s’opposer aux agents. Elles montrent une terrible réalité occultée par les médias, qui dure depuis plusieurs années sur les méthodes employées pour mobiliser de nouveaux soldats et démontrent la tension grandissante autour de ces opérations.