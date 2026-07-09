Canicule : 9 départements basculent en vigilance rouge, 76 autres en orange ce vendredi

La canicule franchit un nouveau palier en France. Pour vendredi 10 juillet, neuf départements sont placés en vigilance rouge canicule : l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée et la Vienne. Le niveau rouge correspond à une vigilance absolue, avec des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle et des consignes de sécurité à respecter strictement.

Autour de cette zone placée au plus haut niveau d’alerte, 76 autres départements seront en vigilance orange vendredi. La quasi-totalité du pays reste donc concernée par les fortes chaleurs, avec un risque sanitaire élevé, y compris pour des personnes en bonne santé, notamment en cas d’activité physique, de travail en extérieur ou d’exposition prolongée au soleil.

Des températures proches ou supérieures à 40°C

Vendredi, les conditions caniculaires vont se maintenir sur une large partie du territoire. Les températures seront en hausse dans de nombreuses régions, avec des valeurs proches de 39 à 40°C du Poitou-Charentes aux Pays de la Loire et au Centre-Val de Loire. À Paris, 37°C sont attendus. Autour de la Méditerranée, le flux maritime fera baisser les températures, notamment près du golfe du Lion, avec une chute nette à Perpignan par rapport aux 40°C observés auparavant.

Cette chaleur fait suite à une journée de mercredi déjà très éprouvante. Des valeurs très élevées ont été relevées dans le sud du pays, avec 43,0°C à Moules-et-Baucels dans l’Hérault, 40,8°C à Montpellier, 40,8°C à Istres et 40,7°C à Perpignan. La nuit de mercredi à jeudi a également été exceptionnelle, avec 30,0°C au Cap Béar, 27,0°C à Nîmes et 26,6°C à Avignon.

La chaleur devrait durer au moins jusqu’au 14 juillet

La baisse n’est pas attendue immédiatement. Samedi, le temps restera très chaud entre l’ouest de la Bourgogne, l’Île-de-France, le Poitou-Charentes, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, l’ouest aquitain et le sud de la Bretagne, avec souvent 37 à 39°C. Dimanche, une nouvelle hausse est prévue, avec 40°C atteints ou dépassés en Nouvelle-Aquitaine et en Vendée, et plus de 35°C sur une large partie du pays.

L’épisode caniculaire devrait persister jusqu’à mardi 14 juillet au moins. Une baisse progressive des températures pourrait ensuite venir par l’ouest, mais son calendrier et son ampleur restent encore à préciser.

Sécheresse, feux et risques sanitaires sous surveillance

La chaleur s’ajoute à une sécheresse déjà généralisée sur l’Hexagone et la Corse. Les sols se sont fortement asséchés depuis la fin du mois de mai, sous l’effet du manque de pluies significatives et des températures très élevées. Début juillet, ils sont encore plus secs qu’en 2022 ou 2025 à la même période et se rapprochent de niveaux records.

Conséquence : le danger de feux de forêts reste élevé à très élevé sur une grande partie du territoire. Les autorités appellent à limiter les expositions aux heures les plus chaudes, à boire régulièrement, à fermer volets et fenêtres en journée, à aérer la nuit et à prendre des nouvelles des personnes âgées, isolées ou fragiles. En vigilance rouge comme en vigilance orange, la chaleur concerne l’ensemble de la population.