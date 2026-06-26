Canicule : l’ouest commence à respirer, l’est de la France atteint son pic de chaleur

La canicule reste exceptionnelle ce vendredi avec une chaleur de plus en plus difficile à supporter sur une grande partie du territoire. Après plusieurs nuits tropicales consécutives, les bâtiments n’ont plus le temps de se rafraîchir, aggravant les effets de cette vague de chaleur, notamment dans les grandes agglomérations. Si un léger répit s’amorce sur la façade atlantique, l’est de la France connaît désormais les températures les plus élevées de cet épisode.

Les nuits exceptionnellement chaudes constituent désormais l’un des principaux facteurs de risque. Dans de nombreuses villes, les températures restent très élevées jusqu’au petit matin, empêchant les logements et les infrastructures urbaines d’évacuer la chaleur accumulée. Cette succession de journées caniculaires et de nuits étouffantes accroît la fatigue de l’organisme et augmente les risques pour les personnes âgées, les enfants et les plus fragiles.

Le pic de chaleur se concentre désormais sur le nord-est et le centre-est du pays. L’après-midi, les températures atteignent fréquemment 40 à 41°C, notamment autour de Strasbourg où un nouveau record absolu de chaleur pourrait être battu. Plus largement, l’ensemble de l’est de la France enregistre des valeurs largement supérieures aux normales de saison.

À l’ouest, les premières influences océaniques commencent toutefois à se faire sentir. Des côtes de la Manche jusqu’au littoral atlantique, les températures amorcent une baisse progressive, offrant un premier soulagement après plusieurs jours de chaleur extrême. En soirée, des orages localement forts pourront éclater du sud-ouest jusqu’à la Normandie, avec de fortes pluies, des rafales de vent et une activité électrique soutenue. Ils marqueront le début d’un changement de masse d’air, même si la canicule restera encore bien présente sur les régions de l’est.