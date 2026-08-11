Colombie : au moins 73 morts après un séisme de magnitude 7,4

Un séisme de magnitude 7,4 a frappé l'ouest de la Colombie, entraînant la mort d'au moins 73 personnes et provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments, notamment à Cali. Les autorités évaluent les dégâts dans plusieurs villes, tandis que des opérations de secours sont en cours, gérées par le président récemment investi.

Un puissant tremblement de terre a frappé l’ouest de la Colombie lundi matin, faisant au moins 73 morts selon un premier bilan établi cinq heures après la secousse. Des bâtiments se sont effondrés à Cali et dans plusieurs autres villes, piégeant des habitants sous les décombres.

Le séisme, d’une magnitude de 7,4 selon l’Institut géologique américain (USGS), a eu son épicentre à la pointe orientale de la province du Choco, sur la côte pacifique colombienne, à environ 107 kilomètres de profondeur. La ville la plus proche, Cartago, compte quelque 140 000 habitants et se trouve à une trentaine de kilomètres de l’épicentre.

Le bilan provisoire fait état de 67 victimes concentrées dans deux des régions les plus touchées. Dans le Valle del Cauca, dont Cali est la capitale, au moins 27 personnes ont perdu la vie. Dans le Risaralda, 40 morts ont été recensés, dont au moins 18 à Pereira, la capitale régionale. Deux autres décès ont été signalés à Manizales, dans la région de Caldas, par le maire Jorge Eduardo Rojas lors d’une interview radiophonique. Dans le Choco, épicentre du séisme, la gouverneure Nubia Carolina Cordoba-Curi a fait état de quatre morts et 69 blessés en milieu de matinée.

À Cali, le maire Alejandro Eder a annoncé l’effondrement d’au moins vingt bâtiments, certains avec des personnes piégées à l’intérieur. « Nous gérons cette urgence aux côtés de toutes les agences de secours de Cali », a-t-il déclaré sur Instagram, précisant avoir sollicité des renforts auprès des maires de Bogota et de Medellín.

L’autorité de l’aviation civile colombienne a signalé des dégâts dans six aéroports — Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago et Buenaventura — auxquels s’est ajouté celui de Cali. Les opérations aériennes y ont été suspendues le temps d’évaluer les dommages structurels.

Les tremblements ont été ressentis dans la quasi-totalité de la moitié occidentale du pays, mais aussi en Équateur au sud, ainsi qu’au Panama et au Venezuela. L’USGS a enregistré une réplique de magnitude 5,0 moins d’une heure après la secousse principale. L’épicentre se situe à proximité de la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité tectonique et volcanique.

Le président colombien Abelardo de la Espriella, récemment investi, a annoncé avoir pris personnellement en charge la coordination de la réponse gouvernementale depuis San José del Palmar. « Vous n’êtes pas seuls. L’État est présent et agit », a-t-il déclaré.