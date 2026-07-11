Séismes au Venezuela : le bilan grimpe à 4 333 morts, les autorités lancent un vaste plan de reconstruction

Le bilan des deux puissants séismes qui ont frappé le Venezuela le 24 juin continue de s’alourdir. Les autorités ont annoncé samedi que 4 333 personnes avaient perdu la vie, tandis que 16 740 autres ont été blessées. Selon le président de l’Assemblée nationale, Jorge Rodríguez, 315 victimes n’ont toujours pas pu être identifiées.

Les opérations de secours ont permis de sauver 6 462 personnes depuis la catastrophe, mais près de 17 000 habitants sont toujours sans logement. Les deux tremblements de terre ont provoqué d’importants dégâts matériels, affectant 856 bâtiments, dont 190 se sont totalement effondrés ou ont subi des dommages structurels majeurs.

Face à l’ampleur de la destruction, les autorités estiment que le pays aura besoin d’environ 25 000 nouveaux logements pour reloger les sinistrés. Le gouvernement a déjà réservé près de 584 000 mètres carrés de terrains destinés à la reconstruction, notamment dans les localités d’Osma et de Chuspa. Les 200 premières habitations devraient être attribuées aux familles touchées dès la semaine prochaine, sous la supervision de la présidente par intérim, Delcy Rodríguez.

Les recherches se poursuivent encore dans les zones les plus durement touchées, où les autorités gardent l’espoir de retrouver d’éventuels survivants sur un ou deux sites jugés particulièrement sensibles. Plus de deux semaines après la catastrophe, le Venezuela reste confronté à une crise humanitaire majeure, alors que les opérations de secours, d’identification des victimes et de reconstruction se poursuivent.