Un Mexicain tué par un agent de l’ICE au Texas, les témoins contredisent la version officielle

Lorenzo Salgado Araujo, ressortissant mexicain de 52 ans, a été tué par un agent de la police américaine de l’immigration au Texas. Les témoins de la scène affirment qu’il n’a jamais tenté de renverser le policier, contredisant directement la version avancée par l’ICE.

Lorenzo Salgado Araujo, ressortissant mexicain de 52 ans, a été tué par un agent de la police américaine de l’immigration au Texas. Les témoins de la scène affirment qu’il n’a jamais tenté de renverser le policier, contredisant directement la version avancée par l’ICE.

L’avocat des témoins a pris la parole vendredi pour démentir le récit de l’agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE). Selon lui, Lorenzo Salgado Araujo, 52 ans, n’a à aucun moment cherché à renverser l’agent qui l’a abattu au Texas. Cette déclaration entre en contradiction directe avec la version défendue par l’ICE pour justifier l’usage de l’arme à feu.

La mort de ce ressortissant mexicain a provoqué une réaction diplomatique de Mexico. Le gouvernement mexicain a annoncé son intention d’engager des poursuites pénales pour la mort de ses ressortissants sur le territoire américain, une démarche qui s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes autour des opérations menées par l’ICE depuis le début de l’année.