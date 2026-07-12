Charente-Maritime : deux bébés tamarins empereurs volés au zoo de La Palmyre, leur survie en danger

Deux bébés tamarins empereurs ont été dérobés dans la nuit de samedi à dimanche au zoo de La Palmyre, près de Royan, en Charente-Maritime. Le vol a été découvert dimanche matin par la direction du parc zoologique, qui a immédiatement alerté la gendarmerie. Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de Rochefort.

Les deux jeunes primates étaient nés le 21 juin et ne pesaient encore que quelques dizaines de grammes. Âgés de moins d’un mois, ils ne sont pas encore sevrés, ce qui fait craindre pour leurs chances de survie en dehors de leur environnement naturel et sans les soins de leur mère.

Les voleurs ont forcé l’accès au parc

Selon les premiers éléments de l’enquête, le ou les auteurs se sont introduits dans le parc zoologique après avoir découpé le grillage d’enceinte. Ils ont ensuite forcé le cadenas de l’enclos des tamarins avant de s’emparer des deux petits singes. À ce stade, aucun suspect n’a été identifié.

L’enquête pourrait être compliquée par l’absence de système de vidéosurveillance au sein de l’établissement. Les gendarmes poursuivent leurs investigations afin de retrouver les animaux et d’identifier les responsables de ce vol.

Une espèce régulièrement ciblée par les trafiquants

Originaire des forêts tropicales du sud-ouest de l’Amazonie, le tamarin empereur est reconnaissable à ses longues moustaches blanches qui lui ont valu son nom. Une fois adulte, ce petit primate mesure environ 25 centimètres et pèse moins de 500 grammes.

Bien que l’espèce ne soit pas considérée comme menacée d’extinction, elle fait régulièrement l’objet de vols destinés au trafic d’animaux exotiques. Des tamarins empereurs avaient déjà été dérobés dans plusieurs établissements zoologiques, notamment à Lyon en 2011, dans un refuge du nord de la France en 2016, au zoo de Blackpool au Royaume-Uni en 2014 et au zoo de Dallas, aux États-Unis, en 2023. Les autorités espèrent retrouver rapidement les deux jeunes primates, dont l’état de dépendance rend chaque heure cruciale pour leur survie.