Nice commémore les dix ans de l’attentat du 14-Juillet avec une marche blanche

Un millier de personnes ont défilé dimanche sur la promenade des Anglais à Nice pour ouvrir les commémorations du dixième anniversaire de l’attentat au camion-bélier du 14 juillet 2016, qui avait coûté la vie à 86 personnes et blessé plus de 400 autres.

Un millier de personnes ont défilé dimanche sur la promenade des Anglais à Nice pour ouvrir les commémorations du dixième anniversaire de l’attentat au camion-bélier du 14 juillet 2016, qui avait coûté la vie à 86 personnes et blessé plus de 400 autres.

Vêtus de blanc, une rose à la main pour beaucoup d’entre eux, les marcheurs se sont rassemblés devant l’hôpital pour enfants Lenval, là même où le camion avait amorcé sa course meurtrière le soir du 14 juillet 2016, avant de remonter toute la promenade sous un soleil de plomb. La voie était fermée aux voitures et aux vélos pour l’occasion, mais les joggeurs et les vacanciers installés sur la plage en contrebas continuaient d’y circuler librement.

Environ 300 proches de victimes menaient le cortège, aux côtés des quatre associations ayant participé à l’organisation des commémorations. Le maire de Nice Éric Ciotti, des élus municipaux, le préfet, le procureur, des pompiers et des représentants de l’OGC Nice figuraient parmi les personnalités présentes.

La colonne s’est arrêtée devant « L’ange de la baie », une sculpture de Jean-Marie Fondacaro installée à l’endroit où le conducteur Mohamed Lahouaiej-Bouhlel avait été abattu par la police. Un dépôt de gerbes y a été effectué, avant que les participants ne déposent leur rose, au son d’une harpe, devant un kiosque dans un jardin voisin.

Patrick Prigent, président de l’association Life for Nice, a décrit un moment permettant aux victimes de « tourner la page, pas fermer le livre, mais tourner la page ». « Ça permet de voir qu’on n’est pas tout seul et que les gens s’approprient également ce moment important », a-t-il ajouté. Hager Ben Aouissi, présidente de l’association Une voie des enfants, a pour sa part évoqué « un moment très émouvant, très dur, aussi, parce qu’on a surmonté nos peurs, notre traumatisme ». Elle espère que les images de la marche aideront les enfants victimes qui n’ont pas réussi à revenir sur la promenade à « se réapproprier » ce lieu.

Les commémorations se poursuivent lundi avec une cérémonie interreligieuse, puis mardi avec une cérémonie mémorielle en présence du président Emmanuel Macron à 18 h 15. Un spectacle de drones clôturera la journée à 22 h, au cours duquel 86 faisceaux bleus seront projetés vers le ciel, un pour chacune des victimes.