L’Australie abandonne les fiches papier à l’arrivée pour les voyageurs internationaux

Le gouvernement australien va généraliser les déclarations douanières numériques dans tous ses aéroports et ports internationaux, mettant fin à une procédure papier utilisée par des millions de voyageurs.
C’est une page qui se tourne pour quiconque a déjà atterri en Australie, stylo en main, à remplir une fiche d’arrivée dans la cohue d’un couloir d’immigration. Le gouvernement Albanese a annoncé la suppression des cartes passagers papier au profit d’un système entièrement numérique, déployé progressivement dans l’ensemble des aéroports et ports internationaux du pays.
La décision fait suite à une expérimentation jugée concluante sur des vols Qantas à destination de Brisbane, Sydney et Melbourne. Fort de ces résultats, l’exécutif australien a décidé d’étendre le dispositif à l’échelle nationale.
Les déclarations douanières dématérialisées remplaceront ainsi les formulaires que les voyageurs complétaient jusqu’ici à bord des avions ou dans les zones d’arrivée, avant de les remettre aux agents des frontières.
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