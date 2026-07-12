Zelensky annonce le départ de sa Première ministre Svyrydenko dans un remaniement

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental, offrant à la Première ministre Ioulia Svyrydenko un nouveau poste lié à « un partenaire clé », sans préciser lequel ni désigner son successeur.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé dimanche un remaniement gouvernemental, offrant à la Première ministre Ioulia Svyrydenko un nouveau poste lié à « un partenaire clé », sans préciser lequel ni désigner son successeur.

« L’Ukraine est en train de changer sa stratégie politique », a déclaré Volodymyr Zelensky dans une publication sur X, dimanche 12 juillet. Le chef d’État a confirmé qu’il proposait à Ioulia Svyrydenko de quitter la tête du gouvernement pour prendre « la tête d’un nouveau domaine important des relations avec un partenaire clé ». Il n’a pas précisé de quel pays il s’agissait, ni qui pourrait lui succéder au poste de Première ministre.

Zelensky a rendu hommage au travail de Svyrydenko, la qualifiant de « clair, constant et efficace ». La cheffe du gouvernement, âgée de 40 ans, a répondu sur le même réseau social en remerciant le président pour sa « confiance » et en se disant « prête à servir l’État ukrainien » pour « défendre les intérêts nationaux et se rapprocher d’une paix juste ».

Nommée en juillet 2025 lors du plus grand remaniement ministériel depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en février 2022, Svyrydenko n’aura donc occupé le poste qu’un an. Le président a également annoncé des changements parmi « les dirigeants des organisations des forces de l’ordre ».

Zelensky a listé plusieurs priorités de politique étrangère qui motivent cette réorganisation : la fabrication de missiles antiaériens Patriot en Ukraine dans le cadre d’un accord avec Washington, la mise en place d’un nouveau système de défense antiaérien européen, les négociations d’adhésion à l’Union européenne, ainsi qu’un renouvellement des relations avec la Pologne et la Hongrie. « Chaque domaine prioritaire de la politique étrangère sera confié à une personne précise, dotée d’une solide expérience », a-t-il affirmé.

Le remaniement doit être formellement approuvé par le Parlement ukrainien, qui s’est largement aligné sur les positions du président depuis le début du conflit.