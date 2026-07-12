La Russie suspend le trafic maritime en mer d’Azov après des frappes de drones ukrainiens

Quatre-vingt-dix navires ont été ciblés par des drones ukrainiens en moins d’une semaine, contraignant Moscou à fermer ce corridor maritime stratégique. Des pétroliers de la flotte fantôme figurent parmi les cibles touchées.

Quatre-vingt-dix navires ont été ciblés par des drones ukrainiens en moins d’une semaine, contraignant Moscou à fermer ce corridor maritime stratégique. Des pétroliers de la flotte fantôme figurent parmi les cibles touchées.

La Russie a suspendu la navigation en mer d’Azov après une campagne de frappes ukrainiennes d’une intensité inhabituelle. En l’espace de moins d’une semaine, quatre-vingt-dix navires ont été visés, dont des pétroliers appartenant à la flotte fantôme russe, ces bâtiments utilisés pour contourner les sanctions occidentales sur les exportations d’hydrocarbures.

Le chef des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a annoncé dimanche que ses unités avaient frappé dix pétroliers et quatre ferries au cours de la seule nuit précédente. Ces attaques s’inscrivent dans une offensive plus large : une raffinerie pétrolière majeure dans la ville de Syzran a également été touchée.

Robert Brovdi a précisé que plusieurs frappes avaient visé des sous-stations électriques en Crimée occupée. La fermeture du corridor maritime en mer d’Azov prive la Russie d’une voie de transit jugée vitale pour ses approvisionnements et ses exportations dans la région.