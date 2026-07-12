Macron rend hommage à Dreyfus, 120 ans après sa réhabilitation

Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche à Alfred Dreyfus, officier juif condamné à tort à la fin du XIXe siècle, à l’occasion du 120e anniversaire de la reconnaissance de son innocence. La cérémonie intervient dans un contexte de forte résurgence de l’antisémitisme en France.

Emmanuel Macron a rendu hommage dimanche à Alfred Dreyfus, officier juif condamné à tort à la fin du XIXe siècle, à l’occasion du 120e anniversaire de la reconnaissance de son innocence. La cérémonie intervient dans un contexte de forte résurgence de l’antisémitisme en France.

Cent vingt ans après la réhabilitation d’Alfred Dreyfus, le président de la République a tenu à marquer l’anniversaire d’une date fondatrice dans l’histoire de la République française. Emmanuel Macron a rendu hommage non seulement à cet officier injustement condamné, mais aussi à tous ceux qui se battirent pour sa réhabilitation et à ceux qui poursuivent aujourd’hui ce combat contre la haine antijuive.

L’affaire Dreyfus, qui déchira la France à la fin du XIXe siècle, avait abouti à la condamnation de cet officier de confession juive sur la base de faux documents, avant que son innocence ne soit officiellement reconnue en 1906. Le procès et ses suites avaient profondément marqué la société française, donnant naissance à des engagements politiques et intellectuels durables, dont celui d’Émile Zola avec son célèbre « J’accuse ».

Cet hommage prend une résonance particulière dans le contexte actuel : la France enregistre une résurgence des actes antisémites, phénomène qui préoccupe les autorités et les associations de défense des droits. En choisissant cette date anniversaire pour s’exprimer, le chef de l’État a appelé à la vigilance face à ces dérives.