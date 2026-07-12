Sondage : Marine Le Pen largement en tête au premier tour de la présidentielle 2027

Un sondage Elabe place la candidate du RN nettement devant ses adversaires à neuf mois du scrutin. Édouard Philippe se confirme comme le meilleur atout du camp présidentiel.

Marine Le Pen domine largement les intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2027, selon un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et La Tribune. À neuf mois du scrutin, la candidate du Rassemblement national creuse l’écart avec ses principaux concurrents. Cette avance survient quelques jours après sa condamnation en appel pour détournement de fonds publics par la cour d’appel de Paris, une décision judiciaire qui ne semble pas entamer sa dynamique électorale. Les projections placent la dirigante d’extrême droite en position de force pour accéder au second tour.

Philippe devance Mélenchon pour le second tour

Édouard Philippe s’impose comme le meilleur champion du centre et de la droite. L’ancien Premier ministre conforte sa deuxième place dans les intentions de vote, avec une avance de trois à neuf points sur Jean-Luc Mélenchon selon les hypothèses testées. Le leader de La France insoumise se rapproche du second tour sans parvenir à déloger l’ancien locataire de Matignon. Gabriel Attal, également pressenti dans le camp présidentiel, reste distancé par Édouard Philippe dans cette configuration.

Les duels testés par le sondage donnent Marine Le Pen gagnante face à tous ses adversaires potentiels au second tour. Cette supériorité dans les confrontations directes renforce la position de la candidate RN à moins d’un an du rendez-vous électoral d’avril 2027. La fragmentation du camp adverse profite mécaniquement à la finaliste de 2022, qui bénéficie d’un socle électoral consolidé.