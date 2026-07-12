Mort d’un adolescent noir dans le Mississippi : sa famille réclame toute la vérité

La famille de Nolan Wells, un jeune Afro-Américain de 18 ans retrouvé mort dans le Mississippi, demande des réponses après la découverte de son corps sur une île au large des côtes de l’État. Le jeune homme avait disparu lors d’un séjour organisé pendant le week-end de la fête nationale américaine avec trois amis blancs, une affaire qui suscite une vive émotion et de nombreuses interrogations aux États-Unis.

Lors d’une conférence de presse organisée vendredi, sa mère, Christine Wonsley, a lancé un appel à témoins pour tenter de comprendre les circonstances de la disparition de son fils. En larmes, elle a déclaré : « Nous voulons simplement savoir ce qui s’est passé et pourquoi notre bébé n’est pas rentré à la maison. »

Le corps de Nolan Wells a été retrouvé le 6 juillet à l’extrémité nord-ouest de Horn Island, une île-barrière située dans le golfe du Mexique. L’adolescent avait disparu deux jours plus tôt, le 4 juillet, alors qu’il se trouvait sur l’île avec des amis qu’il connaissait depuis le lycée d’Ocean Springs, dans le Mississippi.

L’avocat de la famille a souligné plusieurs zones d’ombre dans l’enquête, notamment le fait que le téléphone portable du jeune homme n’ait pas été retrouvé près de son corps, mais en possession de l’un de ses amis. La famille demande que toute la lumière soit faite sur les événements ayant conduit à sa mort.

L’affaire a rapidement pris une ampleur nationale sur les réseaux sociaux, où de nombreuses publications tentent de reconstituer le déroulement des faits à partir de vidéos et de témoignages dont l’authenticité n’a pas été confirmée par les autorités. Pour une partie de la communauté afro-américaine, cette affaire ravive les débats sur le racisme, les discriminations et le sentiment d’insécurité que peuvent ressentir certains jeunes Noirs dans des environnements majoritairement blancs. Des militants des droits civiques ont également appelé à une enquête approfondie afin d’établir les circonstances exactes du drame.