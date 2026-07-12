Trump promet la production de missiles Patriot en Ukraine, mais Kiev devra encore patienter

La promesse du président américain Donald Trump d’autoriser l’Ukraine à produire sur son territoire des missiles intercepteurs du système de défense aérienne Patriot représente un soutien majeur pour Kiev. Toutefois, selon plusieurs experts en défense, il faudra au moins un an avant que cette production puisse réellement débuter, laissant l’Ukraine confrontée à une pénurie persistante de ces équipements essentiels.

L’engagement a été pris mercredi lors d’une rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky en marge du sommet de l’OTAN organisé à Ankara. Cette annonce marque un net réchauffement des relations entre les deux dirigeants après leur vive confrontation à la Maison Blanche en février 2025.

En attendant la mise en place d’une capacité de production locale, l’Ukraine devra continuer à gérer un stock limité de missiles intercepteurs Patriot. Cette situation oblige les autorités ukrainiennes à faire des choix difficiles quant aux infrastructures et aux villes à protéger en priorité, alors que la Russie poursuit ses frappes contre le territoire ukrainien, notamment à l’aide de missiles balistiques.

Selon Volodymyr Zelensky, ces systèmes de défense sont devenus indispensables face à une stratégie russe qui mise davantage sur les bombardements à longue portée, alors que les avancées de Moscou sur le front restent limitées. Les batteries Patriot figurent parmi les rares systèmes capables d’intercepter certains missiles balistiques utilisés par les forces russes.

Le président ukrainien a également souligné que son pays ne pouvait pas compter uniquement sur les Patriot et qu’il restait nécessaire de développer et d’acquérir d’autres moyens de défense aérienne. Si la perspective d’une production nationale constitue une avancée stratégique pour Kiev, les délais de mise en œuvre signifient que l’Ukraine devra encore s’appuyer sur l’aide militaire de ses alliés pour protéger sa population et ses infrastructures au cours des prochains mois.