La Chine peut jouer un rôle décisif pour mettre fin à la guerre, estime le sénateur américain Lindsey Graham

La Chine dispose d’une influence suffisante sur la Russie pour contribuer à mettre fin à la guerre en Ukraine, a estimé vendredi le sénateur républicain américain Lindsey Graham, appelant Pékin à exercer davantage de pression sur le président russe Vladimir Poutine afin de favoriser une issue au conflit.

En visite à Kiev, Lindsey Graham a affirmé que la Chine possédait davantage de poids sur Moscou que les États-Unis. Selon lui, l’influence politique et économique de Pékin en fait un acteur susceptible de peser sur les décisions du Kremlin et d’encourager une désescalade de la guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué avoir évoqué le rôle que pourrait jouer la Chine lors de discussions avec le président américain Donald Trump ainsi qu’avec plusieurs dirigeants européens. Kiev estime que l’implication de Pékin pourrait être un élément important dans les efforts diplomatiques visant à mettre fin aux combats.

Lindsey Graham a également affirmé que l’administration Trump soutenait désormais un projet de loi prévoyant un renforcement des sanctions contre la Russie. Ce texte, dont l’adoption avait été retardée pendant plusieurs mois, bénéficierait désormais d’un appui de l’exécutif américain, selon le sénateur.

Alors que les combats se poursuivent en Ukraine, les autorités de Kiev continuent de plaider pour un durcissement des sanctions occidentales contre Moscou tout en cherchant à convaincre les grandes puissances, dont la Chine, d’utiliser leur influence afin de favoriser une résolution du conflit.