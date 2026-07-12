Mondial – L’Argentine, encore aidée par l’arbitrage, élimine la Suisse. Elle affrontera l’Angleterre en demi-finale

L’Argentine s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en battant la Suisse 3-1 après prolongation, au terme d’un quart de finale particulièrement disputé à Kansas City. L’Albiceleste a ouvert le score dès la 10e minute grâce à Alexis Mac Allister, auteur d’une tête victorieuse sur un corner parfaitement frappé par Lionel Messi. La Suisse ne s’est pas désunie et a été récompensée de ses efforts à la 67e minute. Dan Ndoye combine avec Ricardo Rodriguez avant de rentrer dans la surface et de battre Emiliano Martinez d’une frappe précise pour égaliser. À ce moment-là, la sélection helvétique prend confiance et met les champions du monde en difficulté.

L’expulsion d’Embolo fait basculer le match

Le tournant arrive six minutes après l’égalisation. À la 73e minute, Breel Embolo s’effondre dans la surface après un contact avec Leandro Paredes. L’arbitre avertit d’abord le milieu argentin, mais le VAR intervient au titre de la nouvelle procédure de « confusion d’identité ». Après visionnage, le carton est retiré à Paredes et attribué à Embolo pour simulation. Déjà averti avant la pause, l’attaquant suisse reçoit un deuxième carton jaune et est expulsé. Cette décision provoque une vive polémique. Les joueurs suisses contestent longuement, tandis qu’Embolo quitte la pelouse en larmes. Réduite à 10, la Suisse résiste jusqu’à la prolongation avant de céder.

Julián Álvarez puis Lautaro Martínez offrent la qualification

En supériorité numérique, l’Argentine accentue sa domination durant la prolongation. À la 112e minute, Julián Álvarez reçoit un ballon de José Manuel López à l’entrée de la surface et enroule une frappe qui termine au fond des filets, offrant l’avantage à l’Albiceleste. Dans les derniers instants, alors que la Suisse est totalement découverte, Lautaro Martínez conclut une contre-attaque et inscrit le troisième but argentin, mettant définitivement fin au suspense.

L’Angleterre écarte la Norvège

Dans l’autre quart de finale de la journée, l’Angleterre a décroché son billet pour les demi-finales en battant la Norvège 2-1 après prolongation. Erling Haaland ouvre le score pour les Scandinaves en première période. Les Three Lions réagissent après la pause grâce à Jude Bellingham, qui égalise avant de devenir le héros de son équipe en inscrivant le but de la victoire à la 116e minute. L’Angleterre élimine ainsi une Norvège qui avait réalisé un parcours remarqué dans cette Coupe du monde.

Argentine – Angleterre pour une place en finale

Le dernier carré est désormais connu. La France affrontera l’Espagne le 14 juillet dans la première demi-finale, tandis que l’Argentine retrouvera l’Angleterre le lendemain. Les Argentins tenteront de poursuivre leur défense du titre face à une sélection anglaise qui n’a plus atteint la finale d’une Coupe du monde depuis son unique sacre en 1966. Après un quart de finale marqué par une décision arbitrale qui continuera d’alimenter les débats, l’Albiceleste est encore en course pour conserver son trophée.