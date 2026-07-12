Ryanair abandonne les frais de siège famille mais les coûts cachés restent élevés

La compagnie irlandaise a mis fin à l’obligation pour les parents de payer pour s’asseoir à côté de leurs enfants. Pour autant, voyager en avion avec des enfants en bas âge peut coûter plus cher que prévu, parfois davantage que le billet de l’adulte lui-même.

La compagnie irlandaise a mis fin à l’obligation pour les parents de payer pour s’asseoir à côté de leurs enfants. Pour autant, voyager en avion avec des enfants en bas âge peut coûter plus cher que prévu, parfois davantage que le billet de l’adulte lui-même.

Ryanair a récemment supprimé la pratique qui contraignait les parents à acquitter des frais supplémentaires pour être assis auprès de leurs enfants. Une décision bienvenue pour les familles, mais qui ne règle pas la question des nombreuses charges annexes que les compagnies aériennes continuent d’appliquer aux voyageurs avec enfants.

Le cas le plus frappant concerne les nourrissons voyageant sur les genoux d’un parent : aucun siège n’est attribué à ces bébés, pourtant des frais leur sont facturés. Dans certains cas, le montant total de ces taxes et suppléments peut dépasser le prix du billet de l’adulte accompagnant.

Les pratiques varient fortement d’une compagnie à l’autre. Certaines proposent des tarifs réduits pour les enfants de plus de deux ans, tandis que d’autres facturent le plein tarif adulte, sans aucune réduction. Les taxes d’aéroport et les frais gouvernementaux s’ajoutent souvent à la note, indépendamment de l’âge du passager.

Pour les familles, l’addition finale peut donc s’avérer bien plus lourde que le prix affiché lors de la réservation, les frais cachés s’accumulant au fil des étapes du processus d’achat.